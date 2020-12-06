葉巧琳自嘲「不紅不黑」想過放棄做歌手

給自己最後一次機會

葉巧琳畢業於演藝學院音樂系，參加《造星III》是被唱片公司游說，當時公司稱是一個機會，她初時不懂反應，考慮一晚後覺得應該參加，當是最後一次機會，想借此節目豁出去，讓大家更認識她。她在節目展歌唱實力，成為大熱門之一。她在節目談到「7年來半紅不黑」時感觸落淚，她說今年初想過放棄做歌手，因為半年沒工作，去年9月底出過歌曲《一對一》後到現在才再出歌。曾問自己這條路是否該走下去？慶幸有這念頭時，公司叫她參加《造星III》。她表示不是「半紅不黑」，應是「不紅不黑」，從來無一首歌紅過、爆過。誰是葉巧琳？誰是Mischa？相信在街上問10個人都不會知！不過她慶幸也「不黑」，沒什麼負面新聞發生在自己身上。

同居男友支持追夢

參加《造星III》後，葉巧琳打消轉行念頭，節目令她成長很多，學懂享受演出，希望能殺入10強，繼續努力做歌手，未來目標是擁有個人演唱會。她獲拍拖11年的同居男友一直支持追夢，已視對方為終身伴侶。

娛樂組