東華籌款騷出動智能消毒機械人 汪明荃讚防疫措施犀利唔驚中招

昨晚東華籌款騷眾司儀戴透明口罩說話時沒太大問題，只有陳百祥有點黐脷筋口齒不清情况，他一度除下透明口罩，之後又戴回。剛宣布取消6場紅館跨年演唱會的楊千嬅與馮允謙一起演繹多首歌曲，千嬅狀態甚弗，唱完落台時助手即為她戴上口罩，千嬅事前已表明不接受訪問。胡楓在後台除下口罩，放在消毒機械人上消毒。

阿姐粉絲摺銀紙蛋糕籌20萬

有確診者在潛伏期到紅館看張敬軒演唱會，昨晚東華多人出入，問汪明荃（阿姐）會否擔心？她說：「應該不會有事，TVB全面清潔得咁犀利，台前幕後戴口罩，鏡頭前大家戴透明口罩，鏡頭後去廁所換外科口罩，大家小心一點，應該無事。戴口罩保障自己又保障別人。政府說這14天是關鍵期，大家要小心一點。」她的「明荃之友會」跟往年一樣摺銀紙物品拍賣，今年用16,800元紙幣摺成銀紙蛋糕，底價68,000元。阿姐大讚粉絲好有善心，支持東華籌款已經40年，每年摺不同的銀紙花，有一顆堅持的心。昨晚獲善長王定一以20萬元認購銀紙蛋糕。

周柏豪被吊高唱歌驚到腳震

畏高的周柏豪為慈善豁出去，被吊高站在3至4層樓高的透明膠板上唱歌，他坦言好驚，預備演出前停留在上面最少10分鐘不能郁，一郁膠板便搖晃令他更驚，驚到腳震震腋下滲汗。談到現場人多，他表示返家會全身消毒，又會做快速病毒測試，確保安心。提到楊千嬅取消演唱會？周柏豪稱千嬅好努力，早半年前已接受訓練，有傳短訊慰問；千嬅向來硬淨，相信OK，希望疫情快點過去，一切回復正常。

JW合唱保持距離 落台即戴口罩

王灝兒（JW）與菊梓喬、譚嘉儀合唱，她表示唱歌時大家分開企，工作人員和樂隊都戴口罩，不太擔心，唱完歌會即刻戴口罩。她透露姐姐有BB，要小心一點。她戴特別厚的口罩及帶備消毒噴霧。伍允龍原本與廖慧儀合作表演功夫，廖慧儀缺席，問他有否關心對方？他表示沒留意新聞，而且剛認識，沒對方聯絡電話。他行路一拐一拐，因練習時弄傷右膝蓋舊患，吃消炎藥及搽藥膏，表演時穿護膝保護。

連詩雅陳家樂同場零交流

連詩雅與緋聞男友陳家樂同場參與「善心廚神大鬥煮」環節，兩人不但零交流，更拒合照及一起受訪。最近兩人被發現約會做運動又在街頭篤魚蛋，為何現在態度避忌？連詩雅解釋不是怕尷尬，只想集中籌款騷，亦承認相約做運動後吃東西醫肚。問是否拍拖？她說：「不講這些，今日開心能到來做慈善騷，疫情下有工作要珍惜。（結婚才公開真命天子？）好遙遠，結婚再算。」陳家樂在另一邊受訪，他表示不介意跟連詩雅合照，又風騷說運動完容易肚餓，連詩雅陪他吃東西，沒什麼特別。可以公開戀情未？家樂反問：「公開咩？我們會保持這個狀態，幾開心，但我想保留私人空間，不講太多了，希望大家關注我們工作。」有報道說他們蹺手？他稱是角度問題，沒有特別接觸，又表示公司從不過問感情事。

鄧佩儀表演踩燈泡緊張失眠

鄧佩儀、丁子朗及郭子豪在「燃亮愛心齊踏步」要在燈泡上做疊羅漢連串驚險動作，他們說綵排時只得一兩次成功完成，鄧佩儀前一晚緊張失眠。丁子朗與郭子豪排練首日已失手，燈泡爆了遭玻璃割傷。他們昨晚穿長褲保護雙腿，以及在肩膊加厚墊。

記者：柯美、鍾一虹、林蘊兒

攝影：鍾偉茵、孫華中

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