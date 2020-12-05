華納疫下變陣 戲院串流平台同步 明年新片效法《神奇女俠1984》模式

華納重頭戲《天能》毋懼「疫」市，今年8月開畫，美國票房僅5630萬美元（約4.4億港元），成績遠遜預期。未知是否因此早前宣布《神奇女俠1984》在美國將戲院及HBO Max同步，盼殺出血路。成效如何還未清楚之際，華納周四再宣布明年的17部新片，亦會跟《神》片同一做法，觀衆可選擇到戲院欣賞，或留在家透過HBO Max收看，每片只會在HBO Max上架一個月。

院商不滿 股價下跌

華納2021年上映的17部電影不乏大製作，包括瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《自殺特攻2》 、《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）擔正的《哥斯拉對金剛》（Godzilla vs. Kong）、添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）和張震有份參演及《天煞異降》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘瀚戰》（Dune）、劇集《人在江湖》的前傳《The Many Saints of Newark》等。當然還有相隔17年，《殺神John Wick》奇洛李維斯（Keanu Reeves）等原班人馬主演的科幻經典後續《22世紀殺人網絡4》（The Matrix 4）。

華納方面表示，這次決定前已徵詢了流行病學家的意見，而且當戲院能開放時，觀衆還是會選擇入場欣賞某些電影；又稱很明白新片對院商很重要，但必須平衡現實的就是，明年的戲院入座率將會減少。

據《Hollywood Reporter》報道，有知情者指出，為免受院商杯葛，以《神奇女俠1984》為例，華納跟院商在票房拆帳方面會提供比平常較佳的條件；而且華納此舉也沒知會聯合製作《沙丘瀚戰》及《哥斯拉對金剛》的公司。

大型院線AMC的行政總裁亞朗對華納的決定頗有微言，他給傳媒的聲明稱將會跟華納緊急磋商；又指出疫苗即將面世，續後市道會復蘇，不明白為何華納的計劃將擴展至明年全年，他認為華納打算犧牲電影製作的利潤來資助剛起步的串流平台HBO Max，但休想AMC也付出費用，他們將積極以經濟手段保護旗下業務。

亞朗亦表示誰都沒想到疫情影響如此大，所以他們才會同意華納建議《神奇女俠1984》在戲院和HBO Max同步上映，但沒想到華納把2021年的所有電影也採取此做法。今年大部分時間，戲院確實經營困難，就在華納宣布新計劃的同一天，AMC剛宣布出售2億股股票，沒料到受消息影響，周四下午AMC股價就下挫16%。