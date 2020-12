華納疫下變陣 戲院串流平台同步 明年新片效法《神奇女俠1984》模式

華納重頭戲《天能》毋懼「疫」市,今年8月開畫,美國票房僅5630萬美元(約4.4億港元),成績遠遜預期。未知是否因此早前宣布《神奇女俠1984》在美國將戲院及HBO Max同步,盼殺出血路。成效如何還未清楚之際,華納周四再宣布明年的17部新片,亦會跟《神》片同一做法,觀衆可選擇到戲院欣賞,或留在家透過HBO Max收看,每片只會在HBO Max上架一個月。

院商不滿 股價下跌

華納2021年上映的17部電影不乏大製作,包括瑪歌羅比(Margot Robbie)主演的《自殺特攻2》 、《怪奇物語》美莉布朗(Millie Bobby Brown)擔正的《哥斯拉對金剛》(Godzilla vs. Kong)、添密菲沙洛米(Timothee Chalamet)和張震有份參演及《天煞異降》丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)執導的《沙丘瀚戰》(Dune)、劇集《人在江湖》的前傳《The Many Saints of Newark》等。當然還有相隔17年,《殺神John Wick》奇洛李維斯(Keanu Reeves)等原班人馬主演的科幻經典後續《22世紀殺人網絡4》(The Matrix 4)。

華納方面表示,這次決定前已徵詢了流行病學家的意見,而且當戲院能開放時,觀衆還是會選擇入場欣賞某些電影;又稱很明白新片對院商很重要,但必須平衡現實的就是,明年的戲院入座率將會減少。

據《Hollywood Reporter》報道,有知情者指出,為免受院商杯葛,以《神奇女俠1984》為例,華納跟院商在票房拆帳方面會提供比平常較佳的條件;而且華納此舉也沒知會聯合製作《沙丘瀚戰》及《哥斯拉對金剛》的公司。

大型院線AMC的行政總裁亞朗對華納的決定頗有微言,他給傳媒的聲明稱將會跟華納緊急磋商;又指出疫苗即將面世,續後市道會復蘇,不明白為何華納的計劃將擴展至明年全年,他認為華納打算犧牲電影製作的利潤來資助剛起步的串流平台HBO Max,但休想AMC也付出費用,他們將積極以經濟手段保護旗下業務。

亞朗亦表示誰都沒想到疫情影響如此大,所以他們才會同意華納建議《神奇女俠1984》在戲院和HBO Max同步上映,但沒想到華納把2021年的所有電影也採取此做法。今年大部分時間,戲院確實經營困難,就在華納宣布新計劃的同一天,AMC剛宣布出售2億股股票,沒料到受消息影響,周四下午AMC股價就下挫16%。