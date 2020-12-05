家中保母曾中3000萬六合彩 何猷君爆老婆奚夢瑤產後抑鬱

何猷君與奚夢瑤去年7月在內地領證結婚，到10月宣布榮升父母，兒子何廣燊出世，是賭王的長孫。猷君在《幸福三重奏》中提到奚夢瑤生完BB後有產後抑鬱，他說老婆曾有段時間愛胡思亂想、多疑及經常哭，覺得孩子黐保母也不愛黐媽媽。奚夢瑤承認道︰「當時我非常迷惘，在家裏哭。會想『怎麼辦？他不喜歡我，他看不見我，他都不記得我了』。」

猷君為老婆愛撒嬌

節目播出後，奚夢瑤在微博撰文，公開多謝內地女星包文婧幫忙，令陷入負面情緒「沼澤」中無法自拔的她，找到了宣泄的出口。她說︰「後來才意識到，當時的我可能有點產後抑鬱。有很多網民說Mario（何猷君）愛撒嬌，其實也是在後期『養成』的。每當我情緒不好時，他這樣做會讓我感覺到『被需要』。」她還特別對剛生完BB的媽媽們說：「在你覺得不快樂難過時，要立刻向愛人、家人、朋友們告知，同時也要不停告訴自己：『你，沒有錯。』也想和各位新手爸爸們說，她這樣不是矯情，而是你的愛人正在向你發出『求救』的信號。」

獲贈人生第一部iPhone

奚夢瑤又爆在猷君小時候，他的保母曾中了3000萬元六合彩。猷君接着說3000萬全是現金，保母當時問他想要什麼禮物？他隨口說想要一部iPhone，保母就送給他，那是他人生的第一部iPhone。他又稱那時教保母要影印那張紙（彩票），千萬不要出門，不要告訴任何人。不少網民感驚訝，說可能是何家風水好，帶旺保母都好運。又有笑猷君叫保母不要告訴任何人，現在卻講出來。

娛樂組