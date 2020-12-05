見林詠倫面試 林二汶眼濕濕

【明報專訊】被問到睇好哪名學員勝出，花姐和彭秀慧拒絕透露，免影響學員情緒。林二汶奸笑道：「我會講喜歡秀慧的學生，那就不會打擊到自己的組員了！其實我們對住班學生相處，好難揀。」傳花姐最寵江宏基（Timo），早前孖住上拍廣告？花姐澄清演員卡士是商戶選擇，自己的心水不敢講出口，「我只能講，我對第3輯參賽者印象深，他們好努力付出，超出我意料，女學員仲好有義氣，好值得人愛，我特別尊敬林詠倫（Alan），到了他這個年紀，經歷已那麼多，何須來節目接受品評？而他仍然好樂意追求變好」。林二汶回憶以組合at17出道時，跟E-kids、Shine、Twins同年奪得音樂頒獎禮的生力軍獎，相隔多年，自己坐在導師位，見到E-kids成員Alan做參賽者，非常感觸，「我入行20年，成績不算特別標青，只是有幸仍然存在，見到Alan來面試時，我眼濕濕，發現這行好難，好需要機會，但自己有資格跟他說什麼嗎？當時我內心都期盼他通過面試，可以去愛惜他。他的勇氣好犀利」。她又大讚Alan充滿正能量，心理質素好好，經常透過自嘲鼓勵年輕人，不會恃老賣老。