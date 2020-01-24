《全民造星III》被指不公平 林二汶話公道 花姐彭秀慧：做藝人需要觀眾緣

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《全民造星》首兩輯栽培了大批後仔生入行，節目來到第3季，形式大變動，旨在讓苦無資源的已入行藝人提供機會，男女不拘。不過節目播出後，監製花姐與兩名導師林二汶和彭秀慧搶鏡先跑出，3人接受《明報》專訪，稱節目中啜核抵死的反應是真情流露，並非設計效果，但卻遭網民抨擊她們涼薄，令參賽者無自尊。花姐解畫道：「可能我們有很高期望，但參賽者不是心中所想。另一樣是前兩輯有些參賽者沒得着就出局，還被網民鬧，我覺得好慘，所以今次想做多一點幫參賽者，不知這算不算設計？我都有兩個仔，明白時下年輕人好少接受到直接的評語，我希望直接講出問題所在，好似『勸退五人組』，我覺得他們都攞到得着才走，不是為鬧而鬧。而且呢個世代做藝人都要面對網民批判，如接受不到，代表未夠心理質素做這行。」

真心勸告不是踩低人

彭秀慧認同花姐所言，稱提醒參賽者是出於愛之深、責之切，「說話是出自真心勸告，不是奚落、踩低人，有些人需要這些評語，讓他們醒覺及思考。其實我覺得評語不算狠，預告片剪到我們好涼薄，講難聽說話。後來好多朋友收看完都戥我們辛苦，明白點解我們有這樣反應」。林二汶亦為花姐平反，稱她有溫柔一面，每當遇到參賽者情緒不穩或出現技術問題，都會第一時間衝出去安慰和解圍，「其實製作組好善良，開拍前安排參賽者上過幾日訓練班，都想大家有得着」。

性格固執不聽意見難入行

擔任評判的卓韻芝（阿芝）也曾爆料稱對賽事有所保留，指有參賽者表現不錯，經剪接後感覺很差。花姐表示不知阿芝所講是誰，但畫面都是真實呈現參賽者的背景、性格，「參賽者演出好，但性格固執、不聽意見，難與人合作，其實好影響這刻入行，我將事實剪出來，都是一個借鑑，想提示做人處世，性格好重要」。談到節目連翻淘汰甚具爭議，引發網民及參賽者同感不公平？花姐無奈說：「我拍了呢3輯節目，個個都話自己有潛質、好努力，唱歌跳舞都叻，點解評判不畀機會他？點解揀個得個樣、唔識唱歌嘅人？原因就是大家想睇他，他就可以做星囉！做藝人講觀眾緣、運氣，這樣是不是大家所謂的不公平？」

努力的人不會一無所有

林二汶和彭秀慧同意做藝人要集合天時、地利、人和的因素，林二汶說：「這個圈很多人屹立不倒，可能有好多元素幫了他，但最基本條件，真是要努力，就算他初初好似沒做過什麼，都得到別人歡喜，但過兩三年他都要追進度。是的，有些事不公平，但亦好公道。參賽者夏子涓有一句話值得分享『努力的人不會一無所有』，我覺得適用任何環境，努力的人第一刻未必討人歡喜，但改變後值得別人欣賞。什麼叫造星，個造字就是這樣來！」彭秀慧續稱，演藝工作是種藝術，唱歌跳舞好主觀，沒有成功準則，跟賽跑不同，跑手鬥快衝線就會贏，「表演者未必唱得最好，但你想見他，這個就是魅力，是做這行有趣之處。好多人視藝人工作為夢想，但無睇清自己有沒有能力，到輸了，當頭棒喝，他回去認命、反思，都不是壞事；他決定繼續留低，都是公平的，他再畀機會自己玩，就要接受現實」。

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