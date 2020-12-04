【開箱】《劍客》 半盲張赫揮劍救養女

古裝版《這個殺手不太冷》

《劍客》講述朝鮮時期光海君遭廢位後，近身護衛兼最厲害的劍客泰律（張赫飾），收養光海君的女兒，居住深山，隱姓埋名。多年過去，泰律養女泰玉（金賢秀飾）已亭亭玉立，朝鮮依然處於極混亂的時代。清朝王族古魯太（Joe Taslim飾）向朝鮮朝廷提出無理要求，迫害朝鮮君主，亦使百姓生活困苦，當中不少被古魯太手下捉走做俘虜或奴婢，敲詐家屬金錢才肯放人。泰律當年為保護光海君，雙眼被碎片所傷，視力愈來愈模糊，泰玉為尋找醫治養父藥材，甘願當朝鮮高官李木遙（崔鎮鎬飾）女兒的替身，被送去清朝王族當宮女。古魯太手下帶走泰玉後，泰律重拾當年光海君賜給他的御劍，帶着僅餘視力拯救養女。

《劍客》由崔在勳執導、《殺手代父》幕後班底製作，實力派男星張赫主演，他之前受訪時曾表示，《劍客》有點像《這個殺手不太冷》（Leon: The Professional）古裝版，劍客就像殺手，只會奉命行事，與人保持距離，《這》片尚連奴（Jean Reno）飾演的殺手為了妮坦莉寶雯（Natalie Portman）扮演的女孩賠上性命，跟張赫在《劍客》所飾演的泰律，為養女離開深山，甚至不理會隨時失明的風險也要前往營救她，兩者概念可謂如出一轍。

《劍客》賣點是刀劍對戰的場面。張赫不單以一敵十，劍法更可對抗槍械，其中一幕講述張赫單人匹馬進攻古魯太的據點，一批清兵早已拿着長槍備戰，張赫利用長槍無法埋身進攻的缺點，將槍手逐一殺死。導演用慢動作處理這場戲，張赫避過槍林彈雨，突顯其身手比槍還快。他與Joe Taslim壓軸對打，是全片重頭戲，雙方劍法不相伯仲，但他大打心理戰，先除掉對方心腹，令他自亂陣腳，之後一招就將對方殺死。張赫說：「Joe Taslim 一向有練習武術，和我很夾得來，我們為最後一場動作戲做了許多準備，所以比預期順利及快速完成。」據悉拍過《Iris 2》、《戰疫》等動作片的張赫，今次在《劍客》完全無用替身，全部武打親自上陣，盡顯身手。

童星出身金賢秀演養女

為了營造張赫在片中的冷漠個性，對白不多兼配上一頭亂髮，讓人無法直線其雙眼。張赫自言在戲中的對白僅10多句，這惜字如金的角色，反讓他十分喜歡，還笑說：「後半段有句對白是『我女兒在哪裏？』我背得很辛苦！」另外，韓國人氣男團BTOB成員李旼赫在劇中飾演張赫少年時期，張赫大讚他用功，不斷鑽研角色。戲中飾演張赫女兒的金賢秀，是「資深」童星，演過《無聲吶喊》、《來自星星的你》、《所羅門的偽證》、《媽媽》及新劇《The Penthouse》等，現年20歲的她出道10年，在《劍客》飾演孝順女，演技自然又成熟。

《劍客》動作場面出色、劇情流暢，可是在韓國票房未如理想。原定今年9月17日在韓國上映，受疫情影響，延後一周至23日上映，雖然臨近中秋黃金檔，但疫情陰霾籠罩，當地票房僅錄得19萬入場人次，反應慘淡，且看在影視串流平台上架，能否為電影報「一劍之仇」？