《紐約時報》選國際十大劇集 韓劇《屍戰朝鮮2》《精神病》齊上榜

年前裴斗娜與曹承佑主演的《秘密森林》曾打入《紐約時報》十大國際劇集榜單，今年輪到前者參演的《屍戰朝鮮2》；其實今年2月疫情爆發未幾，需要留家抗疫之際，談到逃避現實的娛樂消遣，《紐時》已向美國觀眾推介《屍戰朝鮮2》，今次2020年的十大推薦國際劇中，也表示由電影《屍殺列車》到《屍殺半島》，韓國製作人已很了解喪屍動作片題材，儼如代言人。

日本動畫上榜

至於《來自星星的你》金秀賢伙拍《武法律師》 徐睿知合演的《雖然是精神病但沒關係》，講述童話作家與醫護人員的愛情故事。《紐約時報》說浪漫愛情喜劇在韓國多不勝數，此劇情安排卻十分聰明，更大讚徐睿知演出迷人。

除了兩齣韓劇，亞洲製作方面，「黃Viu」煲劇平台有播的日本動畫《別對映像研出手！》亦榜上有名。改編自大童澄瞳同名漫畫的《別》劇，講述想製作動畫的高中生淺草綠，跟同學金森沙耶加一同參加動畫研究社的放映會，此時被一群黑衣男子追趕的模特兒水崎燕上前求救，淺草和金森救了她，並發現水崎燕的志願是成為漫畫家，3人於是即興合作。這齣動畫除了在《紐約時報》的十大國際劇集榜上有名，也打入美國本土的十大劇集榜單。

其餘上榜又有機會在港看到的劇集，包括改編自意大利小說的HBO頻道《我的天才女友》（My Brilliant Friend）；曾在港戲院上映的紀錄片《致莎瑪：敘利亞家書》（For Sama），以及改編自挪威劇《Valkyrien》的英劇《聖殿站》（Temple），故事講述在廢棄的隧道，一名外科醫生經營非法診所，專為危急且絕望的病人服務，外科醫生同時也決心拯救垂危的妻子。