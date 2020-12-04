伙男團拍劇勾起Cookies點滴 鄧麗欣與傅穎緣未盡冰釋前嫌

記者：林祖傑

面對一班年紀細自己一大截的大男孩，鄧麗欣 （Stephy）稱沒有太大代溝，還大讚這班拍檔十分成熟，她說：「我適應力很強，對住比較年輕的人，就會變得年輕，相反對住比自己成熟的人，又會變得成熟。不過其實都有少少代溝，因為當初還未熟絡，覺得他們一大班男仔經常圍埋唱歌傾偈好嘈，心想可不可以專心一點拍戲呢？之後熟絡了，知道他們拍攝時會變得認真，不會嘻嘻哈哈。不禁回想自己是組合出身，成班女仔一起工作很開心，也會忍不住傾偈，所以會用同理心去了解明白他們，因為我都經歷過，青春應該是這樣的，被他們的氣氛帶動，令我變回青春。」

嘆沒享受組女團過程

Stephy今次被一班小鮮肉圍住轉，十分鍾意，因為他們有不同類型，肥又有瘦又有，她笑說：「不過也真心不慣，因為一次過太多，應接不暇，又要記真名又要記劇中名字，要花很多時間。」

Cookies出身的她被一眾大男孩勾起不少組團時的回憶，她說：「我覺得他們更勁，比我們以前成熟，可能年代不同，我們以前真的很單純，什麼也不懂，他們就比較識諗，所以也覺得有點遺憾，就是當年不懂得做得更加好。」

9人Cookies只短短相處了一年，她稱當年好像沒什麼時間享受箇中過程，但確實是幾得意的回憶，劇中這班大男孩的友情，與她們9個女仔的友情十分相似，她說：「如打一場排球比賽，大家要捱夜練習，有一個不夠好就要加操，如我們以前排舞一樣，一定有些跳得叻，有些跳得不太叻，要練多一點，大家就會陪伴着一齊練。」

放下執著 重拾友誼

18年前出道，Stephy表示很多事情已不太記得，承認成員間會有意見分歧和拗撬，屬正常事，現時跟當中幾名成員，至今仍好好感情，她說：「我覺得是難得的，其實愈細個認識的朋友，感情一定會愈深厚，大家一起成長，經歷過很多，這種友情是很特別的。」

2007年與成員傅穎開始傳不和，至去年才破冰重新於社交網互相關注。被問到是否認為人長大了，應該放下過往種種，重拾這段友誼？她直認說：「是，因為人愈大，愈覺得沒有什麼事情需要這麼執著和介意。我很相信緣分，好得意，有時沒有緣分，點都聯繫唔到，緣分返嚟嘅時候，你點推都推唔走，其實我很善忘，開心或不開心的事情，好快就唔記得。」

服裝：Tatachristiane @ the Swank

髮型：Vince Pang

化妝：Cyrus Lee @ CyrusLee 1018

形象設計：Queenie Yu