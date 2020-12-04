黃宗澤拍《非凡三俠》兼做投資顧問 周秀娜牀戰沈震軒要武指教路

記者：柯美

攝影：劉永銳

邵氏新劇《非凡三俠》昨日在電視城舉行記者會，除了黃宗澤、周秀娜（娜姐）及蔡潔出席外，還有陳豪、商天娥、王敏德、樂易玲及編劇陳十三等。

王浩信演大反派

張智霖、王浩信、高海寧及沈震軒身在北京透過視像幫手宣傳；張智霖表示首次跟黃宗澤合作已很有默契，合作愉快，「劇中我飾演小說作家，因現實不如意，常常將自己墮入小說世界中。現實中我都試過寫小說，但並非易事」。客串演出的王浩信飾演大反派，自覺有很大空間發揮，希望觀眾愈睇愈憎他。高海寧笑說：「睇見你嘅造型都憎你。」沈震軒自稱艷福無邊，因與娜姐有場激烈牀戲，當中有很多動作。

娜姐拍到腦充血

周秀娜透露與沈震軒拍牀戲時有武術指導在場，她自爆拍到腦充血，亦未試過拍牀戲要武指教路。被問到是否擔心她不懂某些動作？她說：「我不知幾熟。」身旁的黃宗澤表示可證明周秀娜對演親熱戲和牀戲比較差，之前曾合作拍網劇《戰毒》，其中有場牀戲，周秀娜都不知怎辦，他笑說：「娜姐是否扮唔識，我就不知了。」黃宗澤表示好想咀娜姐，他透露拍攝期間，與張智霖、陳十三當着娜姐面前討論應由誰人咀她較好。最終誰咀娜姐？他大賣個關子，稱大家看劇吧。

提到現場樂易玲介紹黃宗澤時，稱他是投資者？黃宗澤澄清是投資顧問，因劇集在馬來西亞取景，他較熟悉當地，樂易玲想在當地置業，他便提供意見。黃宗澤又透露在馬來西亞為演員準備充足食物及安排坐直升機。

蔡潔被幸福包圍

蔡潔表示在黃宗澤安排快餐車和榴槤下，她增磅不少。她表示今次拍攝，感覺被幸福包圍，因為講她被男神黃宗澤與張智霖及女神娜姐拯救，自己如小鳥依人般被他們照顧。編劇陳十三稱該劇是他入行以來拍得最辛苦但亦是最過癮一次，無論主角或客串演員，埋位都百分之百投入。

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