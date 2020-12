【開箱】《Shawn Mendes：真誠有共鳴》加拿大小天王的接班過程

受焦慮症困擾

為配合12月4日發行第四張錄音室專輯《Wonder》的宣傳攻勢,Netflix最近連續推出兩部紀錄片:《Shawn Mendes:真誠有共鳴》和《Shawn Mendes:演唱會現場》,兩者互有關連,前者透過長達9個月的巡唱過程,側寫他跟女友、家人和朋友的關係;後者則是重溫他在家鄉多倫多開騷的精彩演出。

剛於11月23日上架的《Shawn Mendes:真誠有共鳴》,由他準備踏上巡唱舞台的自白開始:「一走上舞台,自尊心就開始作祟,我對自己說,別搞砸了,大家都說你很棒,別搞砸了;開唱30秒後,開始覺得,我只是個熱愛音樂的傢伙,唱就對了,放下無謂的自尊吧,不用再逞強了。」Shawn並非自大成狂,他只是受到焦慮症困擾,畢竟成名總要付上代價。紀錄片像一個硬幣的兩面,一面是他站在可以容納數萬名觀眾的大型體育館舞台上又唱又跳的盛况,另一面是台下獨處的時光,導演在旁問他:「對你來說,保留初心很困難嗎?」他想想後,輕輕點頭。2013年起,Shawn透過影音分享平台Vine上載唱歌短片,並憑翻唱Justin Bieber的《As Long As You Love Me》爆紅,這些片段都是在皮克靈市老家的睡房拍攝;數年後,他已踏足可容納幾千觀眾的表演場地,舉行小型個唱,「家人、老師和朋友都毫無保留地相信我,認為我可以成名」。

歌手女友登場

攝製隊跟隨他到紐約、倫敦、聖保羅等地拍攝巡唱過程,其間終有機會回加拿大安大略省表演,並獲數天假期,「我已離家3個半月了,心情難免有點緊張」。當他返回寓所,可以近距離看到Rogers Centre,「我將要在那裏表演,想想也覺得瘋狂」,感覺就似香港歌手首次登上紅館一樣興奮。Shawn又抽空回家探望父母和妹妹Aaliyah,最搞笑的是,後者踢爆他在剛開始公開表演時曾經說,不想成名的幼稚想法,「我才不想紅,感覺很可怕」,他聞言尷尬地笑說:「顯然我已改變心意了。」

紀錄片的另一重點,是他的歌手女友Camila Cabello登場,跟他一起綵排演出,然後重提5年前跟女友所屬組合Fifth Harmony首次同台演出的機緣;另一次是在樂壇天后Taylor Swift演唱會後台一起寫歌,然後合唱了《I Know What You Did Last Summer》,為此經常見面,結果擦出愛火。Shawn Mendes大讚女友待他真誠,「她很支持我,我想,這就是所謂另一半的意義吧」。又分享二人在紐約同居的生活情况,例如有一次,他倆在工作期間,聽到電台播出他的歌曲,於是跟她說:「這首歌是為你而寫的,其實每首歌都是,一向都是這樣。」毫不掩飾造作,感覺光明正大。

本片的感動位正是Shawn Mendes在巴西聖保羅開騷前,發覺聲帶腫脹,為免影響餘下11場演出,只好聽從醫生吩咐,忍痛宣布取消當晚表演,令他心情非常難過,忍不住躲在後台痛哭,又含淚致電媽媽訴苦。雖然他是樂壇超新星,畢竟也只是個22歲的大男孩。

應學心存感激

短暫失聲期間,他透過手機輸入文字,藉此跟外界保持聯絡,「這件事告訴我,其實我不是萬能的」;同時記錄當下心情,「我低潮了一陣子,我坐在體育館內,很清楚這都是我自己搞砸的,最痛苦的是覺得自己讓大家失望了,下一個十年應該是全力衝刺的時候,我必須繼續前行」。

對於一個出道短短數年,已可舉辦105場世界巡迴演唱會的歌手來說,Shawn Mendes告訴自己,應該學懂心存感激,但他同時會想,當下只想跟爸媽一起看電影,跟朋友一起抽大麻看星星。直至去年12月,他終於來到墨西哥市舉行最後一場演出,他的爸爸、妹妹和女友都來撐場,為這個人生和事業階段,寫下圓滿句號。

巡唱結束後,Shawn返回加州為新碟《Wonder》錄音,他說要把焦慮症視為共存的伙伴,而非不可抵抗的敵人;看來這個長達9個月的「征途」,的確讓他成熟不少。