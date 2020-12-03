愛倫佩芝自認跨性別 改名艾略特

艾略特佩芝撰長文表示，他是跨性別者，以後代名詞是「他」，而且名字叫艾略特。他稱走到這一天公開真正的自己，很感激一直支持他的人，「很驕傲我是跨性別者，而且很驕傲身為非二元性別。愈是貼近我自己、擁抱着真正的我，愈是敢於做夢、身心更茁壯成長」。

跨性別者被殺及企圖自殺

艾略特特別感謝跨性別組織長久以來的努力，讓這世界變得更包容及富同情心，「我將竭盡所能，繼續為建立充滿愛與平等的社會而努力」。他也向至今仍受到騷擾、歧視、虐待，甚至自我厭惡的跨性別者表示很了解他們，會盡力讓世界變得更好。他自言公開是跨性別者後的喜悅很真實，但同時也是脆弱的。他表示也會害怕那些襲擊、仇恨、笑話與暴力。他指出單是2020一年，據報就有至少40名跨性別者被謀殺，而且當中主要是黑人及拉丁裔。對於否定跨性別者存在，同時又把跨性別醫療服務列為非法的政治領袖，以及那些持續對跨性別群體釋出敵意的平台，艾略特自言不會沉默，「你們手上有鮮血，將邪惡、損人尊嚴的怒火放在跨性別社群的肩膊，當中40%的跨性別成人據報曾企圖自殺」。艾略特呼籲這些人要適可而止，指摘他們傷害別人，「我就是這些人之一，面對你們的攻擊我們絕對不會噤聲」。

現年33歲的艾略特佩芝，曾演出《變種特攻》系列，又以《Juno少女孕記》獲提名奧斯卡最佳女主角，其後又伙拍里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等主演賣座大片《潛行凶間》。年前他在Netflix原創劇《雨傘學院》飾演七號孩子、小提琴家Vanya Hargreeves ，擁有控制音波和共振的力量，人氣再度回升。事實上，當他公開跨性別身分，Netflix對美媒表示，艾略特會繼續在劇集的第3季扮演Vanya Hargreeves，他們目前忙於把串流平台出現過的「愛倫佩芝」改為「艾略特佩芝」，又表示，「我們愛你，艾略特，迫不及待想看到你回歸第3季」。

憑《少女孕記》角逐奧斯卡影后

2014年出櫃的艾略特，前年跟舞蹈員愛瑪普納（Emma Portner）結婚，後者也轉發伴侶的新帖文，並為他感到驕傲。去年2月艾略特在訪問中曾表示，當初在荷李活工作時要隱瞞自己的性取向，感到一定壓力，曾有人向他表示，絕對不能讓人知道他是同志；而且很多次在拍攝照片時需要穿著裙子及高跟鞋，他也感到壓力，並稱以後也不會再讓自己陷入這種不適的境况。艾略特公開自己是跨性別者後，曾與他合演《變種特攻》的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、向來支持同志及跨性別社群的女歌手Miley Cyrus、名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）等大批圈中人都對他表示支持。艾略特的帖文公開未夠一日，已獲超過243萬人按讚。