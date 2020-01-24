TVB大變陣撼《全民造星III》 龔嘉欣爆新劇一半以上是牀戲

新劇《香港愛情故事》安排在晚上10時半時段播出，有指是為了對撼ViuTV選秀節目《全民造星III》。龔嘉欣表示拍完一部作品能那麼快播出，是很開心的事，而且這是一部貼地愛情小品，沒想過在2020年結束前還有劇出。對於她與羅天宇被安排「上陣打仗」可有壓力？她不覺得是打仗，反而劇集題材新鮮，希望更多觀眾喜歡。該劇共有12集，龔嘉欣預告劇中一半以上是牀戲，她說：「預告片不是最激，不過可以跟香港先生冠軍羅天宇拍牀戲都好開心，很有艷福。」

羅天宇時鐘酒店拍攝似觀光

羅天宇笑言為拍該劇曾到訪很多未去過的地方，包括時鐘酒店、太空艙等，很有新鮮感，拍攝時逐間房參觀，好似旅遊觀光。龔嘉欣表示拍攝的房間較細，加上全組工作人員迫在一間房，又熱又焗，「拍埋身戲時覺得整個身黐立立，不是很舒服，又多人望住，都幾尷尬」。羅天宇笑稱拍攝初期跟龔嘉欣不熟絡，但完成多場親熱戲後，極速拉近距離。

王敏奕咀謝東閔鬧笑料

王敏奕在《香》劇艷福無邊，與謝東閔、黃子恆及黃嘉樂均有感情瓜葛，笑言多謝導演覺得她有這個能力。當中她與東閔的關係最複雜又浪漫，還爆兩人拍攝親熱戲時的笑料：「東閔劇中要黐假鬚，拍親熱戲時，我們一路惜、他的鬚一路甩，甩到我全面都是，所以一方面要投入去惜，一方面又很想笑。」謝東閔笑稱拍完後兩人似掉換角色。王敏奕續說在眾人面前拍親熱戲有點尷尬，今次是她首次拍如此激烈的吻戲。可會叫老公曾國祥一起看？她笑說：「老公不在港，他看過第一個預告，我跟他說第二個預告有更多吻戲，不知他有沒有看。」她拍前沒有跟老公備案，自言是專業女演員，老公會明白的。問謝東閔可會與女友朱智賢一起看？他說未知，亦不知對方有否看過預告片。

莊思敏角色遇騙子：可惜無騙色

莊思敏飾演羅天宇與龔嘉欣的上司，最後慘遇騙子，她笑說：「但只騙財無騙色，很可惜。我劇中沒有激情戲。」她透露老公已回港，可一起在家過聖誕。趁機製造聖誕BB？她笑言要養好身子先。

杜之克稱變陣為市民打氣

杜之克表示2020年這個疫情對大眾來說太難捱，終於捱到年底，故決定安排6個節目，有戲劇及綜藝等，希望與市民開心迎接2021年。有指變陣是對撼ViuTV的《全民造星III》？他說：「我們有6個節目，這個未免誇張一點！在這段時間，無論大家為香港娛樂圈做些什麼都是好事，我們做這個項目是為大家打氣，與市民一起渡過難關。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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