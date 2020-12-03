姚子羚摸祥仔胸肌大讚有料到 姜麗文自爆與未婚夫同居4年

由於第四波疫情來勢洶洶，政府再收緊限聚令，姚子羚透露主演劇集《拳王》暫停廠景拍攝，只維持拍外景。

提到張振朗和黎耀祥（祥仔）為該劇騷肌？姚子羚知道他們將要拍兩星期擂台打鬥戲，比較辛苦，但自己最開心，因開工時有得睇、有得摸，「我跟張振朗好熟，見他除衫會摸他的腹肌，玩他排朱古力。祥哥都練了胸肌，有次阿嫂陪開工，我問准阿嫂後，都摸過祥仔一下，發現他的胸肌有料到」。她笑言趁他們身形處於最佳狀態，稍後會找機會「集郵」。

姜麗文著性感中空裝亮相，希望為大家增添迎接聖誕的氣氛。她表示衣著打扮有自主權，未婚夫Pakho不會管，「不過我每次出騷前會影相給他看，可能大家都是鬼妹鬼仔性格，我在加拿大成長，未婚夫在英國長大，性感尺度比較寬鬆，我們會從時尚角度睇衣著，他今（前）日都讚我beautiful」。

姜：期待爸爸秦沛抱孫畫面

姜麗文表示因疫情反覆，婚禮要延期至明年，「原本我們揀2020‧02‧02行禮，但婚前5日因疫情叫停，現在暫停婚禮計劃，視乎明年情况再決定，不想太多，一想就會有壓力」。雖然婚禮受阻，姜麗文表示早已跟未婚夫同居，「我們拍拖9個月已同居，至今已4年，感情好好，我們好夾，沒有鬧交」。她自爆心急生小孩，期待見到爸爸秦沛抱孫畫面，如今都因疫情推遲計劃，先集中精神拍攝《白色強人II》。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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