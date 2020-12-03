落選港姐廖慧儀前男友墮樓亡

Sam遺言 覺得人生很累

廖慧儀與前男友Sam月前分手，Sam曾在社交網透露心情差，昨日傳來他墮樓身亡噩耗。

昨晨近7時，警方接獲途人報案，於油麻地文匯街與渡船街交界發現有男子倒臥上址對開，警員接報到場，男子昏迷被送往廣華醫院，其後被證實死亡。死者27歲姓張，警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信男子從文匯街一大廈天台墮下，死因有待驗屍後確定。

廖慧儀臨時缺席 網民鬧爆孔德賢

該男子證實是廖慧儀前男友Sam，他在墮樓前在社交網上載英文留言，多謝幫過他的人，又稱精神和身體上受折磨兩個月。Sam的胞妹數小時後在Sam的社交網寫道：「哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。」廖慧儀昨午原本出席無綫「再見2020」記者會，但她以身體不適為由請假，聯絡她未有回覆。孔德賢的社交網被很多網民留言罵他。

經歷失業被背叛分手失戀

Sam胞妹昨日向傳媒表示曾聯絡廖慧儀，但未有回覆。她在哥哥的電腦發現遺書，Sam的千字遺書曝光，內容全跟廖慧儀有關。Sam在遺書中提到自今年9月經歷失業、被背叛、分手、失戀，他最愛的女友和工作，一下子失去，每天醒來失重心和支柱，一直在情緒崩潰不穩情况下，每天被噩夢驚醒，出冷汗、心跳好快，心很痛，「不想再繼續落去」。

失去女友是一生最大挫折

Sam表示失去廖慧儀，是他一生最大的挫折和折磨。他說：「或許在別人眼中是幼稚，不成熟的行為，只要一想到這個人永遠不會再回來，將來還有可能要看着她與別人在一起，結婚生兒育女，就已經痛苦不堪。」他表示自今年7月，廖慧儀選港姐後一切都變了，在最需要她時，廖慧儀用無數個大話瞞住他跟另一個人出去。雖然Sam已盡力挽救逝去感情，但失敗告終。

廖慧儀今年參選港姐曾是大熱人馬，但受負面新聞影響，最終5強止步，之後簽約無綫。她參選時大方公開有男友Sam。Sam曾護女友反擊網民，又撐落選港姐的廖慧儀是他心中冠軍。廖慧儀與Sam原本愛得甜蜜，社交網有很多合照。不過Sam於10月公開爆廖慧儀與《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢私下見面，點名叫孔德賢不要再找他女友。當時廖慧儀稱Sam飲醉有點誤會，她解釋關係未變。孔德賢亦澄清跟廖慧儀只是普通朋友，沒有追求之意。

廖曾控訴前度跟蹤騷擾

不過廖慧儀與Sam最終分手收場，廖慧儀在社交網刪除跟Sam的親密合照，但Sam的社交網仍保留合照。之後廖慧儀不開名在社交網控訴，說分手1個月來被跟蹤、威脅、恐嚇、性騷擾，以及IG被入侵，被偷用她的email等。

她還提到：「日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現。」外界聯想到她的前度。Sam當時回應否認指控，稱兩人的感情在拖拉，曾短暫復合一兩日。

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娛樂組