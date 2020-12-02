【開箱】避疫第四波節目巡禮 新劇《返校》首播 衝奧電影排隊上架

向來最多中港劇的myTV SUPER，《使徒行者3》及《踩過界2》都是先上myTV SUPER，才放翡翠台播。黃宗澤、張智霖、周秀娜合演，還有陳豪、王浩信等客串的邵氏新劇《非凡三俠》，將於4日上架，講述三名素未謀面的平凡人，在危急情况下聯手化解危機，卻捲入一系列神秘案件。

改編自同名網絡遊戲的台灣片《返校》賣座，遂發展成同名Netflix原創劇，由《鏡子森林》台灣金鐘獎視帝姚淳耀伙拍新晉演員李玲葦及韓寧合演，講述1990年代的翠華中學轉校生，意外誤闖校園禁地遇見鬼魂，繼而揭開一段不為人知的歷史，跟電影一樣涉及當年台灣白色恐怖時期，學生與老師如何面對思想審查及爭取自由的故事。HBO Go本月也有台劇上架，由宥勝及林予晞主演的愛情喜劇《戒指流浪記》，講述任職精算師的宥勝與空中小姐林予晞同居5年，前者準備在女友生日當天求婚，卻將家傳鑽戒遺留在捷運，導致二人感情出現裂痕的故事。

早前有美媒指出，由於戲院今年近乎停止運作，不少電影轉攻串流平台，所以Netflix很大機會在明年奧斯卡破紀錄獲最多提名；事實上12月Netflix將推出不少潛力爭獎戲，例如奧斯卡常客梅麗史翠普（Meryl Streep）伙拍金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《畢業舞會》（The Prom） ，由《歡樂合唱團》賴恩梅菲（Ryan Murphy）執導，改編自百老匯音樂劇。講述兩名音樂劇明星合力打造全新舞台劇，卻不幸搞垮，演藝事業出現危機之際，二人利用兩名高中女生被學校禁止一起參加畢業舞會，重建藝人形象的故事。《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導的《曼克》（Mank），講述1930年代編劇Herman J. Mankiewicz趕着為奧遜威爾斯（Orson Welles）完成《大國民》劇本，並展現當時荷李活截然不同的風貌，由金像影帝加利奧文（Gary Oldman）、《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）等主演。

瑪麗嘉兒音樂聖誕節目

另外，還有改編自得獎舞台劇的《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom），除了《剋·寡婦》維奧拉戴維斯（Viola Davis）主演，還是今年8月底逝世的「黑豹」卓威博士文（Chadwick Boseman）遺作。佐治古尼（George Clooney）自導自演的科幻片《永夜漂流》，講述末日後的世界，住在北極的科學家必須攔阻太空人返回遭災難重創的地球。久未有新片在港上映的《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞（Drew Barrymore），監製及主演的新片《奪位替身》（The Stand-In）會於本月16日上架，片中她一人分飾兩角，描述女星爆出吸毒風波，靈機一觸利用與自己長相一模一樣的替身拍檔代替入勒戒所，對演戲充滿憧憬的替身沒想到會享受假扮大明星。

至於美劇方面，HBO本月7日會推出《毒癮女孩》特別篇《毒癮女孩︰不要麻煩持續下去 》，24歲女主角辛蒂雅（Zendaya）早前憑此劇成為歷來最年輕的艾美獎視后，特別篇會有兩集，講述她正在準備過聖誕節的故事。Apple TV+則有美國樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）演出的聖誕特輯《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》，講述聖誕將至，各地卻出現「氣氛危機」，位於北極的聖誕老人基地，相信世上只有一人能力挽狂瀾，就是瑪麗嘉兒。節目中除有她的名曲外，還邀得不少名人亮相，包括Ariana Grande、饒舌歌手 Snoop Dogg、以及瑪麗嘉兒的一對龍鳳胎也會現身。

7齣新韓劇兩台輪流播

香港Netflix的韓劇向來捧場者眾，本月就有3齣上架，分別是《便利店新星》池昌旭與《太陽的後裔》金智媛合演的愛情故事《愛在大都會》；《他人即地獄》任時完伙拍《河伯的新娘》申世景合演的《奔跑愛情》，圍繞短跑選手轉職運動員經理人的故事；還有《愛你的時間》李鎮旭與《回到18歲》李到晛主演的《Sweet Home》，講述飽受欺凌的學生被不明怪物襲擊。Netflix本月還會推出《陸王》山崎賢人與《守望春天的我們》土屋太鳳合演的日本片《今際之國的有栖》。

「黃Viu」本月亦有4齣韓劇上架，分別是《奇蹟拍檔》南宮民伙拍《吾國吾土》雪炫合演的《日與夜》、《上流寄生族》趙汝貞與《oh My Baby》高俊擔正的《出軌的話就死定了》、《我的ID是江南美人》車銀優和《那個男人的記憶法》文佳煐的《女神降臨》，以及《藍海傳說》申惠善與《愛的迫降》金正賢合演的古裝劇《哲仁王后》。