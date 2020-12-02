影迷屢勸不聽強行拍片 美莉布朗爆喊：我都係人

美莉布朗前日透過社交媒體IG Story發放一段黑白短片，表示有件事情令她不吐不快，話說日前她跟母親外出購買聖誕禮物時，一名女影迷突然上前問她：「我可以拍攝你嗎？」美莉表明拒絕，反問：「有什麼人會喜歡被陌生人拍片？」並強調此舉有違個人意願，希望粉絲明白。

關閉TikTok帳戶

當美莉布朗購物完畢並準備付款離開時，該名女粉絲再度上前，繼續以手機拍攝並反問美莉：「我為什麼不可以拍你？」氣得她大叫：「因為我說不可以，就是不可以。」對於別人不斷踐踏她的底線，以及毫不尊重自己的行為，美莉表示非常難過。說到激烈之處，更忍不住爆喊，認真我見猶憐。

事後有不少粉絲透過社交媒體留言為美莉布朗打氣，而她亦表示心情已經平復，並再次強調事件令她感到「不舒服和不受尊重」，其後她把TikTok帳戶關閉，未知兩者有否關係。

美莉布朗憑《怪奇物語》爆紅，雖然早前受到疫情影響，第4季拍攝工作暫停，但製作公司已經宣布將於本月下旬復工。另一方面，繼《天才少女福爾摩斯》後，美莉再任監製兼主演Netflix原創電影《The Girls I've Been》，此片改編自同名驚慄小說，講述她扮演銀行劫案的人質，如何利用超強說服力，保住自己、女友和前男友的性命。上架日期同樣未定。至於原定明年5月上映的新片《Godzilla vs. Kong》，早前有傳Netflix開價2億美元（約15.6億港元），作為獨家播放的條件，但遭電影公司拒絕。