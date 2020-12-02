男友母連番羞辱 求對質被當透明 裕美公開挑機：當面鬧一場大交

委屈到想死

「兩婆媳」在林家險爆衝突，裕美接受《明報》專訪時，憶述當日的難忘經過：「他媽咪傳信息畀我『那麼多男人不去黐，要黐他？』我心想，是你兒子鍥而不捨追求，之前拒絕過他好多次，又關我事？為什麼不去問你兒子？那刻真的好嬲，於是想跟她面對面問清楚。當見到Auntie，她好得意，不斷周圍望就是不望我，然後說要去睡覺。令我情緒波動後，她就走開，為什麼不直接鬧，要逃避呢？既然有實質理據不喜歡我，不如面對面講。那次忍不住喊，成個人都在震，委屈到想死。」

雙方未有正面爭執，裕美反而渴望與林母狠狠拗一次，將不滿和冤屈全部宣泄出來。她說：「你可以不喜歡而不見我，但有意見又不直接講，只在我背後講就不ok，有時當面鬧一場大交反而有得救，連見面都不肯，如果相處過後，你仍然憎我，我會心息。」

被稱是「雞」爆喊

入行18年的裕美，早已習慣面對各種負面報道，有些「罪名」，可以一笑置之。最激氣是指她喜歡跟有錢人拍拖釣金龜，她大力駁斥，過去從來沒有一個男友是有錢的。在裕美心中，所有負面新聞的殺傷力，遠不及男友家人對她的傷害，她說：「他們全家人對我都有意見，他們家人在group chat用好差詞語形容我，話我是『雞』，我覺得好侮辱。」

不甘承受屈辱的她矛頭直指男友母親，質疑對方處事雙重標準，因林母同樣失婚，學歷也不高，卻憑個人本事掙到好多錢，理應不該看不起別人的出身。自覺受委屈的裕美哭着說：「他媽咪離過婚，現在都有男朋友，點解可以這樣話我呢？如果她沒有這些經歷，不明白一個我這種身世的人是可以，但她有同樣經歷，點解要看不起我？」

林母曾被家姑嫌棄出身

林作舉出電影《我的超豪男友》的故事情節，與他現實處境如有雷同，特別是戲中飾演對兒子擇偶諸多挑剔的上流名太楊紫瓊，角色性格和際遇都跟林母頗為相似。林母年輕時曾被家姑（林作祖母）嫌棄出身卑微看不起，公然指罵這名媳婦「好廢」。她在林作出世後，發憤圖強，成功令家姑改觀，於是林作希望照辦煮碗，催谷女友發展事業，避免她們有相同遭遇。裕美埋怨林作應負起最大責任，出手化解母親與女友之間的紛爭。

裕美今年與朋友合資，在網上搞自家珠寶首飾生意，成績不錯，最近獎勵自己購入面積400多呎，樓價約值800萬的單位首次當業主，以行動證明有實力去「爭氣」。

拒依賴另一半包養

經歷過離婚的裕美不抗拒再婚，卻深明女人擁有自己事業很重要，不應依賴另一半包養。與林作拍拖約一年半，裕美認為與以前的男友比較，最大分別是她今次不需要事事遷就對方，完全做回自己，強調收入比林作高，擺明用強勢「食住」男友。

目前他們屬半同居關係，避免與林母住在同一屋簷下有衝突，盼時間令男友母親對她改觀。裕美說：「我相信『路遙知馬力，日久見人心』。如果他媽咪只看一個人的條件、成績學歷，只要覺得威、覺得勁，就不理會本身為人，我都沒辦法，找伴侶不是看條件，是內心和人格，否則關係不會長久。」

裕美初認識林作很介意他的不修邊幅，態度輕佻，相處後，欣賞他的心地好，有責任感，甚至連她的母親和好友都非常喜歡林作。裕美說：「我媽咪是80年代歌手，唱酒廊出身，行走江湖多年，她看人好準，當年她不喜歡我嫁前夫，連婚禮都沒有出席。至於黃子恆和Alex……她沒有講適不適合，只是認為林作是最好。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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