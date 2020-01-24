MIRROR入圍「我最喜愛的組合」5強感神奇 謝安琪跟麥浚龍公事以外少話題

記者：陳釗

攝影：孫華中

疫情第四波，前晚演唱會如期舉行，謝安琪（Kay）表示台前幕後開騷前已接受檢測，場館裏也保持安全距離，所以不擔心。談到她與老闆麥浚龍屢傳不和，Kay表示已答過兩人無不和，自兩個月前有很多消息傳出，但不是事實不回應了。近來有很多人追問她的合約事宜，由經理人公司交代最合適。現時與麥浚龍還有傾偈？她笑稱向來都有，早兩日才一起受訪，但承認工作以外較少話題，她說：「很難跟他講小朋友和做運動這些，我們的話題都是圍繞音樂、電影，公事為主。」

Kay否認累公司損失7位數

有指纖體公司老闆不滿她身形而終止合約，累公司損失7位數？Kay稱沒這樣的事，報道失實不回應，不擔心事件影響聲譽，因她每次都會盡力做好每份工作，向來尊重合約精神和合作單位。Kay否認開新Instagram帳號是部署新發展。

至於跌出「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後5強，Kay說：「有時不一定自己有份才好看，我入行咁多年，跑吓唞吓先開心，人生都不可以不停向前衝。」

姜濤不敢投自己票

MIRROR相隔7個月再次齊人演出，談到姜濤和陳卓賢擊退張國榮和陳奕迅，齊齊躋身「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」5強，姜濤說：「作為新人能入圍已是肯定，不敢投自己票，對得獎也不會抱太大期望，最緊要做好自己，不要辜負大家。」

陳卓賢感謝粉絲支持，自覺只是代表MIRROR，他會投MIRROR一票。問MIRROR可有信心奪取「叱咤樂壇我最喜愛的組合」？隊長Lokman稱他們還未夠班贏，或許過多5或10年才會去想，現在還是先盡力做好每一樣事情；Anson Lo則覺得能入圍已很神奇。

JW對獎項不抱期望

JW表示現時很珍惜每次演出，享受在台上的感覺，就算綵排也唱齊演出的4首歌。問可擔心疫情？JW說大會很小心，台前幕後事前要接受檢測呈陰性才到會場，亦很幸運音樂會能如期。

JW今年轉投星夢娛樂，對於在叱咤頒獎禮的得獎機會可能減低，她說：「不會這樣想，今年只出了兩首歌，有的人可能一首歌已經爆紅，我在歌曲上仍要努力，對獎項無太大期望，反而期望明年推出更多好作品。」

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