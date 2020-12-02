疫情第四波再關戲院 受影響新片前途難定 汪明荃演唱會延期：很失望

記者：柯美

受影響的電影，能否在兩周後戲院重開時續映，還是減戲院或延期，片商仍未知道，因聖誕檔期電影已排好，包括韓星孔劉和朴寶劍主演的《複製人徐福》、美國超級英雄片《神奇女俠1984》、彼思動畫《靈魂奇遇記》，以及邱禮濤執導、劉德華和劉青雲主演的港片《拆彈專家2》。

《熱血》《阿索》導演同感無奈

關信輝和葉念琛分別執導的《熱血合唱團》和《阿索的故事》同於11月26日開畫，被迫停映，他們都感無奈，關信輝說﹕「心裏確有點可惜，但沒人能預計未來，要活在當下。《熱》片的確來得不易，感恩能夠看到它上映，萬分多謝已到戲院支持此片的觀眾朋友，希望大家不要失去那份熱情和感動，一齊繼續熱血下去。我相信放映還未完結，正如片中一句很重要的對白﹕『很多東西失去未必是最重要，但千萬不要失去信念。』」葉念琛無奈與觀眾暫別說﹕「最重要是疫情早日平復，觀眾安全、健康地到戲院觀賞電影。」《阿》片女主角王菀之也說：「當然要以大家的安全及健康為首要考慮，希望疫情快點穩定下來，期待電影可重新上映。電影主題講人生有彎轉，那現在轉咗這個彎先。」

文念中表示失望

《好好拍電影》、《一秒拳王》和《逃獄兄弟》原定明天（12月3日）上映，《好》片導演文念中很失望﹕「好失望，但只能無奈接受，因為疫情變嚴重，是大家不想的，管控疫情不再蔓延是需要。同時間有很多舞台劇和影展，都要一齊取消，都是大家好不想見到的，無辦法，唯有希望大家做好自己，疫情快些過去，讓我們的電影和其他表演，可以快些和觀眾見面。」《一》片在昨晚「關院」前有5場優先場，均全部爆滿，劇組表示暫未能上映很可惜，但相信再過一會便見到台前幕後努力的成果。《逃》片出品人黃子桓表示：「戲院被強制關閉只能無奈接受，《逃》片映期正等待發行商回覆，看看是順延還是再推遲。」《逃》片演員張繼聰認為沒有辦法，也需要配合防疫措施；另一演員譚耀文說：「好可惜，本來對套戲都幾有信心。不過安全緊要，電影現在好難做，希望大家自律，聖誕前解封，可以入戲院，戲院是安靜的娛樂場所，如果連戲都冇得睇，唔知有咩娛樂！」

26日開騷 釗峰留意進展

演唱會方面，汪明荃與香港中樂團於12月11及12日假文化中心舉行的音樂會，再度因疫情叫停，她前晚在電視城錄影節目時表示，第四波疫情嚴重，無奈再度取消：「當然很失望，因為已綵排了很久，之前亦延期了一次，但也沒有辦法。」已三度延期的雷有輝西九演唱會，會否第四度延期？以及楊千嬅的跨年演唱會會否取消，消息指現時仍未有決定。入行11年的C AllStar成員梁釗峰，將於12月26日假麥花臣場館舉行音樂會，門票昨日開賣，釗峰在社交網留言：「疫情下要義無反顧地買飛懲罰一個歌手睇實體show，要考慮嘅嘢似乎好似多咗，所以分外珍惜。既然買飛嘅人罰得大大力，我哋同團隊都會大大力準備，大大力負責任，然後重點當然大大力Good show。當然大前提，咩都係假，健康、安全一定係放喺第一位。」釗峰表示會留意最新進展和措施公布。

梁祖堯舞台劇特別場爆滿

至於舞台劇方面，梁祖堯的《新聞小花的告白2白屋之下》原本正在葵青劇院公演，昨日臨時開3點特別場，有觀眾早上7時排隊購票，全場爆滿，反應甚佳，但餘下場次無奈要腰斬。梁祖堯在社交平台撰文吐苦水，指劇團損失巨大，又透露正商討補救安排。