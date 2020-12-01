楊千嬅跨年紅館騷隨時有變數 主辦方：根據政府規定作最後決定

380元門票最搶手

至於演唱會目前的賣飛情况，根據昨晚城市售票網顯示，980元及380元門票銷情較佳。980元門票：12月31日（除夕）已售罄，23日、24日、26日及1月1日還有小量門票。380元門票：23日、31日及1月1日已售罄，其餘3晚有小量門票。

梁祖堯舞台劇煞停損失慘重

另一方面，梁祖堯主演14場舞台劇《新聞小花的告白2白屋之下》日前於葵青劇院公演，只演了5場，尚有9場未完成。現在因政府宣布關閉公眾娛樂場所令演出煞停，梁祖堯在社交平台吐苦水，稱政府沒準備推出新一輪紓困措施，劇團將承擔巨大損失，「我哋又做錯過什麼」。

娛樂組