【開箱】《The Call：超時空通話》 朴信惠搭通殺人魔

一通電話穿越20年前

《The Call：超時空通話》原定今年3月在韓國上映，早於2月已舉行記者會，女主角朴信惠更率領戲中拍檔亮相電視節目宣傳，其後疫情爆發，被迫延期。可惜疫情未有緩和趨勢，相隔8個月，電影公司終決定把《The Call》賣到Netflix上架，相信此決定與朴信惠主演的喪屍片《Alive》在Netflix大受歡迎有關。朴信惠得悉新作緣盡大銀幕後，雖然遺憾，但很開心新片可透過Netflix讓全世界觀眾欣賞。

該片講述書妍（朴信惠飾）的父親（朴浩山飾）早年命喪火場，母親（金成鈴飾）則患病住院。書妍獨自搬回郊外大宅，某日遺失手機，只好拿出陳年家用無線電話使用，開始接到女子吳英淑（全鍾瑞飾）來電，聲稱遭養母虐待要求救。書妍起初以為對方打錯電話，其後發現英淑身處之地，正是書妍的家，原來二人活在不同年代：英淑在1999年，書妍則於2019年，兩人「穿越時空」透過通電話成為好友，陸續分享往事、興趣，書妍還在家中發現英淑留下來的物品，英淑甚至幫書妍改寫歷史，阻止火災發生，救回書妍父親，讓2019年的書妍與家人重聚。

改變歷史 父親復生

書妍過着幸福生活，因而忽略了英淑，令患有精神病的英淑大受刺激。同時英淑養母（李伊飾）一直軟禁着英淑，聲稱卜算出她會殺害很多人，所以打算親手了結英淑性命。書妍翻查舊新聞得悉英淑會被殺後，即通知對方，沒想到英淑反殺了養母，還殺害無辜的送貨員成浩（吳世正飾）。書妍發現英淑的惡行後，不敢再接聽對方電話。老羞成怒的英淑於是殺了書妍父親，還禁固年幼的書妍，威嚇書妍要幫她查出避過警方追捕的方法。書妍與英淑通過「穿越時空」的電話鬥智鬥力，各自企圖改變命運。

《The Call：超時空通話》是曾參與《沉默的目擊者》劇本工作的李忠炫處男執導長片之作。片中以女角為主導，跟書妍與英淑有密切關係的也是女性。書妍與媽媽關係不好，她一直認為父親的死，是母親疏忽所致，所以不大關懷病危的媽媽，甚至說「你覺得死後有資格跟父親合葬嗎？」此等冷言冷語，但1999年的書妍母親，發現丈夫與女兒失蹤後，找上英淑，兩人經過一輪糾纏終救回書妍。英淑與養母亦不睦，後者用各種巫術「醫治」英淑的精神病，甚至想殺掉她，看似殘忍無情，但似乎是想阻止英淑變成殺人魔。

朴信惠曾婉拒演出

朴信惠今次飾演想改變過去的平凡女生，但改變歷史後，能承擔後果嗎？書妍知道英淑的惡行後，起初只懂逃避，一心以為不聽電話就沒事，沒想到英淑會殺害她身邊的人，令她再次失去爸爸。自此她知道只能面對英淑，利用所知的歷史，將英淑逼進死角。

朴信惠近日受訪時透露拍攝《阿爾罕布拉宮的回憶》期間接到此片劇本，當時身心疲累所以婉拒，但電影公司請她再三考慮，經過一段時間討論後才決定接演，還為角色剪掉長髮。被問到有否想改變的歷史，朴信惠稱沒有，「雖然後悔的事有很多，但這就是我的樣子」。

扮演英淑的全鍾瑞，前年與劉亞仁合演在康城影展得獎的電影《燒失樂園》，《The Call：超時空通話》只是她第2齣作品，表現已備受關注。戲中她一直忍受養母的虐待，直到發覺對方要殺死自己，一下子變得狠毒的表情，令人毛骨悚然。朴信惠的戲分略重，但全鍾瑞的表現似乎更搶鏡，就連朴信惠也表示想挑戰英淑一角。