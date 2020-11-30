演《星球大戰》系列 聲樣從缺 「黑武士」大衛鮑斯逝世

大衛鮑斯的經理人在社交網證實其噩耗；根據電影網站IMDB的資料，大衛鮑斯1935年於英國布里斯托出生，自小不知生父是誰，由母親帶大。少年時代已愛上健身及舉重，參加過世界健美先生比賽，跟同樣熱愛健身的《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）等成為朋友。大衛鮑斯曾三奪重量級舉重比賽冠軍，並代表英格蘭參加1962年在澳洲珀斯舉行的英聯邦運動會。

與佐治魯卡斯鬧翻

大衛鮑斯身高6呎6吋，外形突出，因而吸引製作人注意，首部參演的電影是《鐵金剛橫掃皇家賭場》，之後還拍了《發條橙》（A Clockwork Orange）、《混世魔王老虎蟹》（Hammerhead）、《暗殺令》（Callan）等片。基斯杜化里夫接拍《超人》後，大衛鮑斯又擔任對方的私人健身教練。後來獲佐治魯卡斯（George Lucas）賞識，在《星戰》系列的《星球大戰》、《帝國反擊戰》及《武士復仇》扮演反派黑武士，並在片中向「天行者」馬克漢米爾（Mark Hamill）念出經典對白「我是你的父親」。雖然大部分鏡頭都是他穿著黑武士服裝並念出對白，但佐治認為黑武士應有更低沉的聲線，於是後期製作時邀請了男星占士艾爾鍾斯（James Earl Jones）另外配音。部分打鬥場面也由劍擊運動員卜安達遜（Bob Anderson）代勞；原以為到《武士複仇》講述黑武士臨終，大衛鮑斯終可脫下頭盔「露面」，怎料佐治魯卡斯，又找來英國舞台劇演員Sebastian Shaw演出，未知是否因此令兩人嫌隙漸生，鬧翻後終於2010年開始，大衛鮑斯被禁止出席《星戰》活動。

雖然「黑武士」一角為大衛鮑斯帶來名氣，但他曾說最自豪是長期擔任英國道路安全大使「綠十字俠」，並因此於2000年受勳MBE。