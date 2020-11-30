黃翊毋懼再惹緋聞 邀人妻羅敏莊拍MV

擔任頒獎嘉賓兼得「網上熱唱歌手獎」的黃翊，透露會推出新歌，並邀得羅敏莊擔任MV女主角。之前他捲入康子妮和林曉峰離婚風波，談到今次再與人妻合作，黃翊笑說：「邊個跟我一齊都隨時會傳緋聞，這晚頒獎禮挽蔣嘉瑩手入場合照時，都有先問過她。」黃翊稱之前跟羅敏莊在網上開Live，很有火花，故邀對方再合作。至於康子妮最近與保險上司傳緋聞，他表示沒留意對方的緋聞，因不關他的事。

麥包退股和牛店無蝕錢

麥長青（麥包）與友人夾份合資經營和牛店，早前他宣布退股，拍檔正計數，會將投資本金退回給他，估計沒有蝕，只當做4個月義工，亦學到此行業運作流程。

之前店舖遭人淋紅油刑毀，麥包否認因此事退股，他說：「不關我事，他們（拍檔）都好大壓力，因為被問長問短。我做幕前工作未必兼顧到，亦不想令老婆太勞累。（會否嚇怕再做生意？）以前以為投資可不勞而獲，其實不可以，做生意可幫補收入，多年來做不同生意都有賺有蝕。」

現年76歲的葉振棠為避疫情平日盡量減少出街，但未有鬆懈，每日也勤力練歌兩小時，在跑步機上緩步跑，保持最弗狀態。他稱最想增肥成功，並說：「醫生嫌我體重過輕，要我增肥10磅，可惜我食極唔肥。」

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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