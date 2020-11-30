開頻道玩德州撲克 何超儀遺傳賭王氣勢 郭偉亮跟老婆賭枱廝殺

娛樂組

Eric伙谷德昭、劉浩龍開設的YouTube頻道，近日宣傳片曝光，他說：「鏡頭前見我哋吹水講笑，玩吓牌好似好容易，但實際拍攝與後期剪接加字幕等好花工夫。」他稱沒想過這節目是否有商機，只是覺得好玩，達成自己心願，就似做音樂一樣，只要喜歡，付出更多也不覺得戇居。他們是認真去做一些好玩、看似不認真的事。谷德昭沒有玩社交平台，最近為了這節目，也開了個人專頁分享。

大懲罰 吃最怕食物

Eric表示賭枱上看到人性不同面貌，他說：「平時要講真話，但玩Poker時可以盡情發揮講大話，還有演技配合，所以好刺激。」節目採淘汰制，輸了要受懲罰，眾人要講出自己最怕的食物，輸了便要吃。

結果Eric自食其果吃榴槤食到嘔，太太葉佩雯將一整條豬脷塞入口，還有何超儀對奶敏感，但都「表演」食蛋糕等。Eric爆超儀遺傳賭王的氣勢，運氣也達賭神級數。節目中谷德照笑說：「能夠跟姓何的後人在賭枱上面一較高下，我會全力以赴。」

娛樂觀眾 非鼓吹賭博

Eric稱這是娛樂節目，並非鼓吹賭博，不懂玩德州撲克一樣可以睇，他們吹水講笑又會有少少粗口，好貼地。太太葉佩雯是嘉賓之一，笑言看他跟老婆在賭枱廝殺已很爆笑。

他們邀請的嘉賓，如周秀娜也不懂德州撲克，要邊教邊玩，網民也可以多了解。他會陸續邀牌友參加，問是否包括陳奕迅與謝霆鋒等？他稱未知陳奕迅是否有空，暫時不透露嘉賓名單。