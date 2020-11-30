教女兒學游泳踩單車 王浩信盼父女繼續變兄弟

主持之一的林盛斌（Bob）羨慕不已，笑言家中4子女經常叫錯他「媽咪」，令他醋意大發，陳豪笑說：「你都好啦叫媽咪，我的小朋友叫錯我做姐姐，他們有時口快快！」陳豪的3名小朋友分別6歲、5歲和4歲，Bob都讚他3年抱3厲害，陳豪即時面紅說：「不是刻意，不過一行埋就有……」

開通爸爸不敢再看女兒跳鋼管舞

兩名千金快滿30歲的鄭丹瑞自言是開通爸爸，非常鼓勵細女學鋼管舞，直至她表演邀請一家三口捧場：「起初沒什麼事，突然扯開衫褲著T-back加bra top，我同老婆嚇一跳。完騷當然照樣說跳得很好看，very good，我照讓她玩，不過之後就不會再去看。」

問到能否接受女兒帶男友回家的一刻？浩信唉聲嘆氣說：「我想維持bro關係，將來真的拍拖都不要離我太遠，被人hurt完都回來告訴我，讓我開解她，不要自己匿埋。」

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