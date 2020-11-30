點名黎諾懿豁出去齊咀嘴 馬國明期待演《春光乍洩》

記者：陳釗

攝影：劉永銳

服裝：Theory

今年是馬明入行20年，他自覺幸運，演藝路上一路走來得多過失，很多同期訓練班同學如葉暐、陳秀茹及王少萍等已離開無綫，「我覺得自己算是幸運的演員，聽前輩說，很多演員一生都遇不到好角色。我暫時都遇到幾個自己很喜歡的劇本，像《鐵馬尋橋》、《On Call 36小時》、兩輯《降魔的》和《白色強人》」。

入行初期被評無演技不靚仔

然而現在深受觀眾喜愛的馬明，原來入行頭幾年都曾受抨擊，說他不會演戲又不靚仔，「有的人甚至說：『你啲戲我唔會睇㗎！』但都沒辦法，我喜歡演戲嘛，便繼續做。（當時如何調節心情？）我覺得最解決到問題的辦法就是做好自己，令到對方喜歡看你，如果到現在還是不喜歡我的，就沒辦法啦，始終喜歡與否很主觀」。馬明託賴未遇過很大的低潮期，在公司keep住密密拍，就算最長8至9個月時間無劇拍，都有外面的工作，能維持生計。

至於「失去」，馬明坦言是自由；他自爆「本質」是不修邊幅，以前返小學、中學時是不梳頭的，因返學就是踢波，加上全男校，梳也沒意思，「我想如果不是入這行，應該會更『隨意』，是那種留長頭髮，然後梳條辮用普通橡筋紮住便出街的人，因為我真的很懶去剪頭髮，覺得很浪費時間。但現在身為藝人當然不會，而且我平時亦不會穿背心短褲出街，開工除外，因方便換衫」。

蟬聯視帝隨緣 無得強求

向來甚有觀眾緣的馬明，早有「民間視帝」之稱，惟多次與「無綫視帝」擦肩而過，至年初才打破陪跑宿命，憑《白色強人》在《萬千星輝頒獎典禮2019》首奪「最佳男主角」殊榮。馬明表示反而是網民替 他不值，他不覺得攞得太遲，如果講到由入行到攞視帝，黎耀祥比他耐更多倍，所以攞獎是要視乎緣分和彩數。今年視帝競爭激烈，《殺手》的黎耀祥、陳豪，《反黑路人甲》王浩信都是大熱人選；可想蟬聯視帝慶祝入行20周年？馬明說隨緣，無得強求，就算只得一次視帝也滿足，「我聽郭晉安講過，其實攞過一年視帝，就永遠都是視帝，他意思是不需要在乎次數。我也從不緊張攞多少次，都是掙錢最實際。因為如果我結婚，都要儲錢買多層樓」。

演藝事業上，馬明仍不斷追求，渴望遇到令他有興趣的角色，亦希望有機會往大銀幕方面發展，「現時心態不同了，不會為上大銀幕求其拍一套電影，現在會希望遇到一套合適的才去試」。佬味十足的他對挑戰同志題材的電影很感興趣：「我不是要搞笑那種hehe情，是要很認真的，好像《春光乍洩》那一種，因我入行多年演過太多角色和劇本，未試過演同志。（男男咀也接受？）可以呀，我敢的。最緊要劇本寫得好，不要核核突突。（心儀對象？）我會揀黎諾懿，因我們比較熟，會有默契，應該夾到；但他先要撇甩神之馬壯的搞笑感覺，一起豁出去。」

冒甩髮之險塑反派形象

談到熱播中的《使徒行者3》，向來形象正面的馬明劇中首次演「食腦型」大反派，更為角色染了一頭灰白髮色，變身「馬Chok型」，他說：「其實我一直都很想演大反派，很開心終於演到。以前常聽到一些監製說我樣子很正直，演反派難以令人信服，加上我平時給人的感覺又比較戇直，所以今次監製特意幫我塑造形象。」馬明憶述因灰白色易有色差，故當時每隔十數日便要為頭髮補一次色，維持了4個月，都幾辛苦和傷頭髮；拍到後期發覺甩多了頭髮，幸好現在無事，劇集出來的效果也不錯。

不及林峯有錢 結婚要買樓

談到與林峯這名識於微時的兄弟繼《回到三國》後，相隔9年再度合作。馬明笑言感覺沒什麼很大變化，雖然大家成熟了，但依然有份童心，拍劇期間也回味當年「曳事」，「最記得拍《少年四大名捕》時，我和林峯、吳卓羲及陳鍵鋒4個傻仔的制服是一樣的，我們很貪玩，一拍wide shot就特登調亂位置來企，站位跟近鏡是不同的，變相不連戲，但現場導演至劇集播出後都無人察覺。我們當時是很開心的，感覺就像做了一件壞事沒被導演捉到」。

事業上他是「奧運六星」中首名「視帝」，但人生路途上，林峯和黎諾懿似略勝一籌，已結婚生小朋友。馬明對此抱隨緣心態，他笑說：「我又無阿峯那麼有錢，他只要遇到一個合適的，想幾時結婚都行，我還要努力打拼，希望儲錢在現在居住的地方附近，買多間700、800呎的屋一家人住。（不怕有婆媳糾紛？）對我而言最好當然是相處得好。」

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