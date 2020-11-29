【開箱】韓國校園劇《Live On》收視低之謎

脫序網紅遇上完美主義者

去年金相佑執導的《意外發現的一天》大受歡迎，捧紅幾名年輕主角，包括金惠允及男團SF9成員路雲等。金相佑最近伙拍編劇方有貞再次製作校園劇《Live On》，找來Wanna One出身、現役NU'EST的黃旼炫飾演男主角高恩澤，女主角白浩朗則由Netflix原創劇《人文教育101》鄭多彬扮演。故事講述白浩朗因外貌出衆及有時尚品味而成為網絡紅人，社交媒體擁有數十萬粉絲。更是西延高中無人不識的「大明星」。原本對校內活動不聞不問的她，為了找出揭她「黑歷史」的匿名者，於是加入校園廣播部，並遇上負責人兼完美主義者高恩澤。

黃旼炫數年前曾客串網劇，今次首次擔正拍戲，飾演個性敏銳的完美主義者高恩澤，被指貼近他本人個性。首集高恩澤規劃每天行動，會拿着計時器，限時兩分鐘內完成一條數學題目；不但對己嚴格，他對別人同樣嚴苛，無法容忍人不盡全力。客串扮演校園主播的金惠允，公開向高恩澤表白，後者不為所動，反而質疑女方當主播只為追男仔。白浩朗加入廣播部後，其連串脫序行為，均衝擊高恩澤完美的日常生活。

探討校園欺凌問題

飾演白浩朗的鄭多彬童星出身，現年20歲，演繹過不少韓劇女主角的年輕階段，如《明星的戀人》崔智友、《說謊的女人》李多海及《她很漂亮》黃靜茵。鄭多彬在《人文教育101》扮演「援交女」而為人所認識，演戲經驗豐富，粉絲數量卻未必及黃旼炫。今次她飾演網紅兼校園明星，為人自我中心，校內沒什麼朋友，經常以利益來衡量人際關係，例如她為得到高恩澤信任，聲稱自發清潔廣播室，實情是送名牌給同學請他們幫忙打掃。《Live On》除了黃旼炫與鄭多彬外，還有不少人氣歌手客串，例如女團Momoland成員妍雨及男團Viction的崔秉燦。

除了愛情線，此劇亦探討校園欺凌問題。有女同學羨慕身為網紅的白浩朗，遂盜取她的照片與名字在facebook（fb）開帳戶招搖撞騙，其後被白浩朗發現，二人爭執，詐騙一事亦傳開，這名開設假fb帳戶的女生，成為其他同學的欺凌對象，導致她不敢上學，並伺機向白浩朗報仇。此外，經常有同學巴結白浩朗，邀請她當校園活動代表，白浩朗不想被利用而拒絕，卻換來扮大牌、囂張等劣評。類似情節在現今校園，似乎也相當普遍。

JTBC歷來最低收視劇集

《Live On》全劇預計8集，每周播出一集，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。雖然演出陣容和表現不弱，本月17日首播收視卻只得1.3%，第2集再跌至0.428%，超越了JTBC台2012年最低收視韓劇《給親愛的你》0.429%的紀錄，成為該台史上最差收視劇集。韓媒指出，《Live On》除了在電視播放，還透過影流平台Naver TV及YouTube頻道播出，因而影響收視，加上與SBS高收視劇集《The Penthouse》同時段播出，難免有影響。

另一齣由Wanna One成員邕聖祐主演的JTBC劇集《境遇之數》，講述女主角辛睿恩求學時期開始單戀邕聖祐，相隔10年後重遇的愛情故事，收視也未如理想，至今播出14集，平均1.4%收視。相對反應較好的是朴志訓主演的Kakao TV網劇《戀愛革命》，改編自網絡漫畫，講述男主角朴志訓用盡各種搞笑方法追求一見鍾情的校園女神。全劇30集，至今播出20集，累計點擊超過1800萬，亞洲地區可透過串流平台愛奇藝收看。