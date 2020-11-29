「劉備」大泉洋試食 宣傳新片 城田優演呂布爭奪「貂蟬」渡邊直美

顧名思義，《反轉三國志》就是要玩轉大家耳熟能詳的三國故事，以搞笑為目標。最近電影公司接連發放宣傳片段，包括大泉洋以片中角色的劉備造型，叫外賣試食；飾演呂布的城田優更稱導演3年前邀請他演出時說角色要爭奪美女，孰料美女貂蟬由「重量級」搞笑藝人渡邊直美扮演，後者獲邀演出時卻以為要扮演張飛，十分搞笑。

忍笑難過騎馬打鬥

《反轉三國志》去年宣布開拍後，今年4月起電影公司的官方YouTube頻道，已不時發放片段宣傳，之前有片段講述「貂蟬」渡邊直美跳騎呢勁舞娛樂「劉備」大泉洋、「趙雲」岩田剛典等人，花絮片段中大泉洋表示，面對渡邊直美忍笑忍得很辛苦，該片段至今錄得近140萬瀏覽人次。

城田優稱3年前跟導演福田雄一飯敘期間，對方提出「這次我想讓你在電影裏跟佐藤二朗爭奪絕世美女」；城田優表示當時還不知道細節，但聽起來蠻有趣，於是就首肯演出，後來才知道是要扮演呂布。可開鏡時方發現要爭奪的美女「貂蟬」，由渡邊直美飾演。他說比起騎馬打鬥等訓練，在拍攝現場要忍笑，是最艱難的任務。

渡邊直美誤會自己演張飛

不過，渡邊直美比城田優更冒失，她說獲邀演出時，不知道為何會把貂蟬錯讀成另一角色張飛，還記了劇本開首幾頁屬於張飛的台詞，「心想『哇！怎麽辦，是個硬漢角色』，當時十分緊張，結果發現自己搞錯了」。原來她要扮演的是董卓與呂布爭奪的絕世美女貂蟬。

《反轉三國志》導演福田雄一曾表示，若劉備不是大泉洋來演，就沒必要拍這齣戲了，可見他在片中戲分吃重，難怪電影海報也是在正中位置。前晚電影公司發放宣傳片段，也是他當主角，只見穿著劉備戲服的他挑戰做YouTuber，外賣叫了麵及小籠包等美食，在鏡頭前品嘗及點評。