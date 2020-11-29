黃鴻升37歲冥壽 楊丞琳公開合成照悼念

【明報專訊】台灣藝人黃鴻升（小鬼）今年9月16日在家中猝逝，終年36歲。昨天是小鬼的37歲冥壽，他的好友楊丞琳和許瑋甯在社交網分享「華岡五人幫」的合成照，祝小鬼生日快樂。楊丞琳表示在未來日子，不會再發小鬼的生日帖文，選擇將懷念好友的心情放在心裏，她寫道：「反正這天我一直都記得，你知道的！」楊丞琳表示他們5人早該拍紀念合照，說了很久始終沒行動，「從未想過，是以這樣的方式呈現」。
峮峮上載蛋糕照念小鬼
楊丞琳提到拍照當天大家吵鬧說笑，但他們都知道，彼此心裏真正的滋味是什麼。她感激協助製成這張珍貴合成照的朋友們幫忙，「完成這個任務，對我們來說，真的好重要、好有意義。把這禮物送給你，你肯定會喜歡」。小鬼女友峮峮則上載去年為男友炮製的生日蛋糕，回想當時的情况，她感謝小鬼出現在她的生命中。
昨晚舉行的《AEG Music Channel音樂排行榜頒獎典禮》，頒發獎項嘉許一班在疫下仍努力打拼的歌手和音樂人。大會頒發兩獎項給已故小鬼，分別是「鑽石國語男歌手」和「鑽石國語歌曲」獎。
娛樂組
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