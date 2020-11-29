黃鴻升37歲冥壽 楊丞琳公開合成照悼念

峮峮上載蛋糕照念小鬼

楊丞琳提到拍照當天大家吵鬧說笑，但他們都知道，彼此心裏真正的滋味是什麼。她感激協助製成這張珍貴合成照的朋友們幫忙，「完成這個任務，對我們來說，真的好重要、好有意義。把這禮物送給你，你肯定會喜歡」。小鬼女友峮峮則上載去年為男友炮製的生日蛋糕，回想當時的情况，她感謝小鬼出現在她的生命中。

昨晚舉行的《AEG Music Channel音樂排行榜頒獎典禮》，頒發獎項嘉許一班在疫下仍努力打拼的歌手和音樂人。大會頒發兩獎項給已故小鬼，分別是「鑽石國語男歌手」和「鑽石國語歌曲」獎。

娛樂組