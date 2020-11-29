Dear Jane網上慈善騷 聞掌聲開心到流淚

Dear Jane表示唱得半小時不夠喉；由於今次現場有工作人員和傳媒，聽到掌聲時開心到流淚。Tim說：「見到有人和有少許反應，自信都回來，之前直播無觀眾，不知自己唱得好不好。很開心和太太同場，疫情下大家都有工作。」Dear Jane新專輯日內推出，他們透露已11年沒出過大碟，笑言下次出碟可能是30年後。

楊洛婷撐老公義務做司儀

楊洛婷義務擔任司儀，除了是慈善音樂會外，又是她最喜歡的樂隊Dear Jane演出，故一定支持。她很久沒看他們演唱，能夠參與興奮到失眠。她承認疫情下工作量大減，但做很多直播騷主持，是另一種挑戰。現在多留家中，有否努力造人？她笑說：「問我老公啦。這大半年我和女兒瞓，老公瞓梳化。」

記者：柯美