張敬軒幫歌迷求婚兼送大利巿 外傭「遮遮」帶麵包現身全場爆笑

張敬軒（軒仔）前晚繼續在紅館開騷，他唱完《桃色冒險》後笑說：「畀個背脊大家睇吓先，都算是我在紅館開演唱會以來最少布一件衫啦！我實在唔係偶像派，多得食『遮遮』啲麵包、白粥，食到背脊瘡都無粒！」

軒仔接着說原本未加場前，這晚應是尾場，一早已請了很多好朋友及家人來欣賞。歌迷即時大叫「遮遮」，軒仔笑說：「我想同大家介紹一個好朋友，佢就係你哋每日喺網上見到幫我煮早餐嗰位遮遮！」坐在VIP席的「遮遮」隨即開心站起身，跟台上的軒仔及觀眾打招呼，令全場觀眾鼓掌歡呼。

多謝「遮遮」帶歡樂給大家

「遮遮」見軒仔這麼開心，觀眾又熱烈，突然於座位旁拿出一袋麵包，似向軒仔示意已買了翌日早餐，引得全場再次爆笑及報以掌聲。見到「遮遮」揮着麵包，軒仔忍不住大笑反問：「What？no bread again！啲包係for breakfast or消夜？hahahahaha......thank you for coming。」觀眾又再次大笑。

軒仔透露「遮遮」之前一直照顧80多歲婆婆：「所以佢最初問我：『sir，我好耐未照顧過teenager！你有咩想食？煎蛋？煎腸？』這些大家都在網上見到啦。佢雖然不是我心目中每朝可以畀個半島早餐我的工人，但當我影完佢煮的早餐，分享出來讓大家咁開心，帶好多歡樂畀大家，所以我今晚要多謝『遮遮』。 」現場觀眾再一次給「遮遮」熱烈掌聲；此時「遮遮」再次企起身多謝觀眾支持。

為情侶獻唱《找對的人》

演唱會近尾聲，軒仔說前一晚瞓不着，於是上網看IG，發現收到一條短訊，接着又收到一段片，跟對方交流一段時間後，就決定在這晚播出這條片。然後在大熒幕上，見到一名男歌迷向女友講感人說話求婚。這對情侶就坐在台下，當大家見到女友答應時，全場觀眾鼓掌祝福這對情人。

軒仔興奮大叫：「恭喜你呀！」該男歌迷開心到熱淚盈框，向軒仔示意多謝。軒仔此時拿出一個印着「軒」字的利市封對他們說：「我係一個好傳統的人，覺得一對新人最緊要利利市市、身體健康，小弟唔知你哋何時擺酒，唔知到時可唔可以出席，所以提前放低人情！有我親筆簽名，祝你哋永結同心、幸福美滿！完騷後你哋搵工作人員攞啦。」然後為這對情侶唱出情歌《找對的人》。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com