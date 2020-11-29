黃曉明金雞獎第二度稱帝 周冬雨再下一城封「三金影后」

28歲周冬雨2016年憑《七月與安生》奪金馬獎影后，早前以《少年的你》獲香港電影金像獎頒「最佳女主角」，現在再贏得金雞獎影后，成為「三金影后」。原來周冬雨是繼周迅、章子怡後，第3名同時登上金雞獎、金馬獎及金像獎影后寶座的女演員。

周︰小黃鴨也能變金雞

周冬雨在台上表示醜小鴨能變白天鵝，她這隻小黃鴨也能變成金雞。她受訪時被問到成為90後第一個「三金影后」大滿貫的心情，她笑稱現在已有4個兄弟（獎盃、表彰證書等）陪她睡了，說自己心情太激動。

黃︰望下屆不用戴口罩

黃曉明2013年憑《中國合伙人》封金雞影帝後，再次在金雞獎奪獎。他說今年得了百花影帝，又獲得金雞影帝，還成為第一個兩度獲封金雞影帝的人，非常感恩。他稱年齡對男演員和女演員都不是很重要的事情，經歷過生活才能演得更好。他還許願明年再來金雞獎頒獎禮，大家都可以不戴口罩。

袁泉憑《中國機長》獲頒「最佳女配角」，她在台上說原本覺得已經43歲，在這種場合應該更成熟穩重，但她在台下依然非常緊張，內心怦怦跳。她之後受訪說很榮幸扮演片中角色，感覺現在這個年齡，演的角色更有擴闊的可能性。「最佳男配角」由《烈火英雄》印小天獲得。

謝霆鋒郎朗合作演出

頒獎禮前紅地氈星光熠熠，有劉德華、謝霆鋒、郎朗、黃曉明、周冬雨、易烊千璽、曾國祥、王祖藍、周筆暢、譚耀文、鄧超、范丞丞等，謝霆鋒一貫Chok爆，他在頒獎禮跟郎朗首次合作鋼琴和電結他演出。

劉德華行紅地氈粉絲尖叫

劉德華擔任頒獎禮大會評審，與其監製的電影《人潮洶湧》劇組一同行紅地氈，身穿黑西裝的他現身時，惹來現場粉絲尖叫不停，他亦表現興奮。他接受訪問時表示在香港長大，香港電影跟內地電影題材及手法不同，希望日後可以有更多交流。之後女主持要求劉德華再展舞步，他顯得有點尷尬，最後拉着女主持一齊跳。劉德華在頒獎禮前還出席兩部將於農曆年上映的電影宣傳活動，其中在《人潮洶湧》記者會再展現他的招牌舞姿。他受訪談到在片中的角色很有突破，笑言明年可能憑該角色提名金雞獎。

易烊千璽20歲生日失落影帝

易烊千璽昨日20歲生日，獲同場一起角逐「最佳男主角」的黃曉明送上生日祝福。他行紅地氈時，現場粉絲高喊生日快樂，他帶點害羞低頭鞠躬致謝。他表示獲得更多的認可之後，就有更多的動力去做，希望做到更好。

娛樂組