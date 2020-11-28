自導自演《一秒拳王》 趙善恆寧當配角：最重要成就部戲

是否也想有這種預知未來的能力？恆仔說：「拍該片有一個信念，就是覺得這個世界很混亂，很多沒想過的事情都變成現實，這些都是一秒一秒累積而成；我們將來會變成如何，也是靠我們現在一秒一秒去改變，我相信每個人都有改變未來的力量。」

開拍前6個月狂操學打拳

恆仔、周國賢及張建聲在電影開拍前6個月開始操練及接受拳擊訓練。飲食方面只能吃雞胸肉、雞蛋和蔬菜，過程相當辛苦。恆仔說：「現在回想，不知道當時是怎樣捱得過。」恆仔參與演出，為何不直接當主角？他說：「我的狀態未做到周天仁這個角色，最重要是成就部戲，而不是分主角或配角。我喜歡做演員，又喜歡做導演；構思屢戰屢敗的拳擊教練阿信時，也從導演角度問自己能否應付得來，內心不停交戰，最後覺得自己做到才演出。角色某些特質與自己相似，就是有點不顧一切和有一股傻勁。」他自爆太投入角色，直至樂隊ToNick演出Band騷才完全抽離：「我叫自己醒啦，好彩有隊Band幫我。」

大讚小演員熊倬樂專業

談到飾演周國賢聽障兒子的小演員熊倬樂（樂樂），恆仔大讚對方專業，「樂樂的履歷厚過我們所有人，我們稱呼盧海鵬做鵬哥，他就說：『盧海鵬我拍過啦。』他拍戲經驗豐富，好專業，跟他說聽障是什麼一回事，他即時明白，很快投入角色」。恆仔表示會繼續構思故事，希望拍不同題材電影，亦希望在演員方面發展，演不同角色，跟不同崗位的電影人合作。

記者：柯美

攝影：劉永銳

髮型/化妝：Kylah Chan Makeup and Art

場地：Rising Star Muaythai Gym