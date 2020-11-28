李亞男36歲生日收驚喜開心雀躍 老公王祖藍：小心生咗個B出嚟

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王祖藍早前參加《跨界歌王》節目，歌唱實力獲得肯定。他日前借開會為名，偷偷入錄音室錄下王力宏經典情歌《Forever Love》，據知該首歌曲是他與李亞男的定情歌曲。

祖藍唱情歌送麵包袋開派對

另一份禮物是王祖藍知道李亞男因疫情關係，懷孕期間經常在家中而愛上烘焙，差不多每隔一兩天便有愛心麵包或甜品出爐，更不時送「外賣」為老公打氣。他為鼓勵愛妻繼續培養烘焙樂，早前私下訂製印有李亞男處女食譜《暖男廚房》字眼的麵包袋作禮物。王祖藍又知道李亞男愛熱鬧，一早聯絡好友蔡少芬、孫耀威、陳美詩等，在李亞男生日當天躲藏家中炮製驚喜派對。李亞男見到好友們突然現身十分驚喜，表現得好雀躍，王祖藍笑她道：「小心生咗個B出嚟。」

亞男望第二胎健康肥肥白白

派對主角除大肚靚媽李亞男外，還有他們的女兒Gabby。由於派對晚上舉行，Gabby初時有點扭眼瞓兼展露天然呆，但熱身一輪後，即回復可愛本色，拍照時與媽媽及眾好友齊齊做「豬嘴」，非常精靈。壽星李亞男玩得好開心，她說原本想一家人食餐飯就算，想不到老公安排幾名朋友出席，又特製一批麵包袋，方便她送麵包及甜品給朋友時，袋上有自己的嘜頭，感覺好似有屬於自己的品牌。她的生日願望是所有人都身體健康。她亦期待BB出世，希望BB肥肥白白、健健康康、開心成長就OK。