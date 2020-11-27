【開箱】《前路有你》 守護孩子的雨傘

沒有血緣的母子

《前路有你》11月6日在小量戲院上映後，全球觀眾於本月13日起透過影視串流平台Netflix也可欣賞得到。故事講述塞內加爾的穆斯林男孩Momo，試圖偷去Rosa夫人的燭台後，被看管他的醫生下令跟隨Rosa夫人同住。後者年輕時是妓女，現在為同業後輩照顧孩子。她跟Momo由最初的對立關係，慢慢建立深厚感情。後來Momo得悉Rosa夫人是納粹大屠殺的倖存者，並患有重病，最愛躲在公寓的地庫。當Rosa夫人病發被送進醫院，Momo不忍她孤獨逝去，於是從醫院把她接走。

最初看此片，講述男孩與陌生老婦的感情，腦中浮起的電影是逾20年前《哲古華拉少年日記》巴西導演和路達沙利斯（Walter Salles）的《中央車站》，後者講述唯利是圖的老婦，最終人性未泯，帶喪母男孩千里迢迢尋找生父的故事，兩人在旅程中由怨恨變成最後的依依不捨。

翻查資料，《前路有你》改編自法國作家Romain Gary的小說《The Life Before Us》，此書曾搬上大銀幕，拍成電影《Madame Rosa》，由法國女星西蒙仙諾妮（Simone Signoret）主演，曾奪得1978年奧斯卡最佳外語片獎。與《前路有你》所不同的是，《Madame Rosa》跟原著比較像，同樣把背景設在巴黎。

中譯本名《雨傘默默》的《The Life Before Us》，可說甚受不同地方的製作人歡迎，除了今年3月初在韓國SBS電視台首播的《無人知曉》，由《天空城堡》金瑞亨主演，在劇中扮演警察的她，一直受年輕時同學被殺卻找不到真兇的事件影響；到她成為刑警後，又出現了同樣行兇手法的連環案件。鄰居少年安智浩生於單親家庭，小時候某次家暴事件，讓他認識了金瑞亨，從此兩人不止鄰舍關係，更像是一對母子。某日，本欲傾吐心事的安智浩，金瑞亨因忙於處理案件而無暇理會，最終安智浩墮樓，令她懊悔不已。

首以非英語片奧斯卡封后

《無人知曉》的少年鍾情小說《The Life Before Us》，女警金瑞亨從書頁找到他的死亡線索。事實上，金瑞亨與安智浩宛如母子的唇齒相依關係，跟小說裏Rosa夫人及Momo十分相像。《無人知曉》題旨是有麻煩的孩子，若遇到好的成人，會給他們引導到正確方向。《前路有你》的Momo亦然，母親在他生命裏一直缺席，滿腔怒憤的他，尚未成年，毒販本來也想把他收歸旗下，如果沒有Rosa夫人的引導，他會變成怎樣，還願意到Hamil先生那裏幫工、學師？他跟年齡相若的Iosif最終會成為朋友？片中的「家庭」也是湊合而成，跨性別人士Lola，以及她酷似拉斐爾畫作天使的兒子，一直由Rosa夫人照顧，直到後者病發，這一切才改變過來。Momo到此時記得Rosa夫人不願像植物人般在醫院慢慢死去，於是把她接回家，到她最感安全的地庫，安靜度過餘下歲月。

有美國傳媒認為蘇菲亞羅蘭或有機會在來年奧斯卡獲得提名。年輕時的她美艷性感，同時演技出色，是首名憑非英語電影在奧斯卡封后的演員，1962年她以第昔加（Vittorio De Sica）執導的《戰地兩女性》贏得金像獎最佳女主角，30多年後，她的同鄉及後輩羅拔圖貝尼尼（Roberto Benigni），才以非英語電影《一個快樂的傳說》在奧斯卡稱帝。86歲的蘇菲亞羅蘭，為了兒子重出江湖，扮演心靈上傷痕纍纍卻大愛包容的母性角色，奧斯卡也許亦樂見老將回歸。