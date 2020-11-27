木村拓哉笑聲抗疫 大女心美變攝影師 為妹光希拍半裸照

身為尊尼事務所旗下王牌偶像，木村拓哉參與Smile Up! Project可謂不遺餘力，除了在家拍片教人洗手，又跟動漫《海賊王》合作，設計手機通訊軟件的貼紙，藉此為醫護人員籌款。早前事務所公開最新抗疫大使Aitsu造型，只見他穿著鮮黃色西裝、戴上巨型拇指頭套，神出鬼沒地游走街上，鼓勵民眾洗手防疫，感覺雖然搞笑，卻充滿正能量。

昨日事務所終於揭開Aitsu的真面目，原來是木村拓哉扮演，他表示在新冠病毒肆虐期間，希望可以輕鬆幽默手法，跟民眾一起笑着共渡難關，可謂極具意義。不過，有網民卻戲謔Aitsu的造型，似足本地某財務公司的廣告吉祥物。

重播《教場》為下季造勢

提起木村，他為富士電視台主演新春特備日劇《教場》第2季，正式宣布在明年1月3及4日播出，並公開宣傳海報。為了替新劇造勢，電視台將於下月29及30日重播首季《教場》。

木村出道至今，一直被視為藝能界的潮人代表，他的兩個女兒：心美與光希近年亦以模特兒身分出道，日本雜誌《ELLE Japon》最近邀請心美客串擔任攝影師，為妹妹光希拍攝時尚寫真，幕後花絮片段昨日曝光，在姊姊悉心指導下，光希放膽演出，包括半裸上身，僅以手袋遮掩胸部，造型相當性感。不過，身兼星媽和經理人的「木村嫂」工藤靜香，應該有份「監場」，木村大可放心。