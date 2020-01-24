MIRROR成長記 成軍兩年 鬧出兄弟情

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

在粉絲千呼萬喚下，MIRROR終於推出專輯，收錄了逾20首合唱和個人作品，Anson Kong（AK）感激公司投放資源出實體碟，是給隊友和粉絲一個好好的紀念。

原定5月舉行的紀念演唱會，因疫情數度延期，AK說：「現在計劃明年年中舉行，希望能如期，知道粉絲好期待。」其實12子為口奔馳，已經許久沒有齊腳聚首，受訪當日姜濤和Ian因工缺席，連新歌都要隔岸灌錄，Stanley說：「我與姜濤、Anson Lo早前去了台灣拍劇，第一次用FaceTime錄歌，現在科技發達，過程好順利，完全沒有網路故障，接收延遲情况。」

出招暗鬥搶鏡

談到他們為宣傳拍攝新一輯硬照，大晒男兒魅力，所有成員即起哄討論，笑稱Jer擁性感嘴、半裸的Stanley曬腹肌誘惑、Alton出麒麟臂、AK用電眼發功等等，互相暗鬥，Stanley說：「拍攝前一兩日才收通知，其實我未準備好，多得拍攝效果帶來驚喜。」AK起初都擔心素顏出鏡，睇相後很滿意，拍出住家男兒的感覺。Alton回憶被安排首個於早上拍照，為了表現最佳狀態，專程帶健身器材谷肌，更分享予其他隊友。

Alton稱與隊友初入行時不懂待人接物，相處久了，便懂得互補不足，他笑說：「一周年時，大家萬事會留一線，開玩笑不敢太盡，演出會互補位，現在兩周年了，會互窒。」問他們有否曾嗌交鬧不和？AK難忘MIRROR出道個半月，舉辦首個演唱會時，出現很大摩擦，他憶述：「個個都兼顧不同工作，預約排舞室撞晒期就爆情緒，於是經理人花姐約晒大家出來傾，好快就解決，男人好簡單，講完就無事，之後大家感情每日都升溫。」

互解負面情緒

Jer覺得組合可共同分擔壓力，一齊進步，總好過其他歌手面對困難時孤軍作戰，好似疫情下工作減少，Alton會充當正能量小子開解Frankie，Frankie坦言：「我有心事都跟隊友傾訴，比女朋友更清楚。」AK和Lokman就習慣自己處理負能量，但好欣賞堪稱冷面笑匠的Tiger，經常在隊中搞笑平衡氣氛，Tiger謙稱：「我個人平時好文靜，都是有嗰句講嗰句。」

MIRROR由無名小子，變成娛樂圈一分子，人生大轉變，Lokman感恩惜福，勉勵成員遇挫折不要氣餒，他說：「好多人入行較耐，都未必有發揮機會，我們只走了兩年，未來的路還有很遠，未出單曲的成員，不用心急，我都有開玩笑，好似Tiger才21歲，將來10周年，都只是我今年的歲數。」

服裝：Diesel

化妝：Rainbow & Giann@Annie G.Chan Makeup Centre

髮型：Lydia Yung & Man Chan & Leo Fan@Chic Private I Salon