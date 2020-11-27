經理人代平反 爆卓林收生日祝福已讀不回 吳綺莉無意靠女兒爭家產

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吳綺莉於1999年與成龍爆出婚外情，誕下女兒卓林，跟她姓吳。兩母女相依為命，但隨着吳綺莉帶卓林回港居住，卓林認識網紅女友Andi後，母女關係惡化，多次發生報警事件。兩年前卓林與Andi結婚在外生活，吳綺莉曾透露女兒很努力想辦法掙錢養太太，因Andi不喜歡工作。

澄清不實報道 求外界放過

吳綺莉經理人阿文前日在微博上載視頻，稱身為吳綺莉經理人，要正面回應部分媒體一些猜想及瞎寫，希望是最後一次，求外界放過。他首先提到日前受吳綺莉委託，傳了一條祝賀短信給本月19日、21歲生日的卓林，對方已讀不回。阿文說︰「今天吳卓林已經算是長大成人了，她已經有自己的獨立人格，人生以及生活，吳綺莉又回到了一個人生活的狀態。」

阿文表示一直以來有人說吳綺莉是為爭奪某人的家產才把卓林生下來，他強調事實證明吳綺莉根本沒有這份心，並說︰「如果她有這個念頭的話，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了。」他又說有人指吳綺莉當年為女兒改名「吳卓林」有特別意思，他說︰「如果是你的話，你會把自己的心思寫在臉上去告訴別人嗎？如果她真的要有這份心的話，也應該是悄悄的做，何必去昭告天下呢？其實私下我問過她關於這個問題，她告訴我當時很喜歡一名國家領導人的夫人，所以取一個同音的名字。」

重回演員崗位 專心工作

阿文稱吳綺莉身為母親，過去20年將時間和精力放在照顧孩子身上，她現在已完成了母親的任務，回到演員這個角色，所以會將更多時間、精力放在影視工作上，正準備出書及籌備畫展。吳綺莉轉發了阿文的微博片段，並留言︰「一個人就一個人，用心演戲，用心工作。」