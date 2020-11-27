盧覓雪告誹謗獲勝訴 李力持須賠償及支付訟費

昨日盧覓雪在fb公開她獲法院判勝訴的文件，「法官現判定：被告人須付予原告人損害賠償和訟費直至存檔傳訊令狀送達認收書（即2020年7月7日）及本申請為止。損害賠償的數額有待法庭評估，訟費款額如未能由雙方議定，則有待法庭評定。 司法常務官」

盧：一開始已知結局

盧覓雪留言：「11月官司告一段落，關心我的人都不斷恭喜我，說什麼真理必勝，正義長存，呢個一開始已經知道嘅結局，無令我握拳跳起特別高興，我的心情只算係不高不低不好不壞。呢件事令我明白到寵辱不驚嘅意思，反正無論發生什麼事，放下了，就自在。2020就快過去，我會繼續學習，好好過日子！」

李力持昨日也在微博發視頻，但他未提及官司，他感慨身為60後習慣做開荒牛，將努力奮鬥掛嘴邊，他為香港的前景悲哀，說所有事情也政治化，黃的、藍的。他稱以前fb只為搞笑，發放正能量，但現在是大吵。他身在內地，說要在大灣區為大家探路，他又對年輕人說叫獨立沒有用，要先自立，不要靠父母。

娛樂組