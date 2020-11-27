伍允龍「滯留」美國8個月 謝嘉怡被父親禁踢足球：驚我變腳粗

久未露面的伍允龍透露將會表演耍刀；談到他之前返美國探親，但「滯留」當地8個月，伍允龍說：「年初赴美為媽媽慶祝生日，打算2月尾返港開工，但遇上疫情爆發，不方便搭飛機，後來工作又停了，所以留下來陪媽咪，也幫爸爸的武館教拳，但其間試過停業。」他表示留美期間，父母出外都有戴口罩，卻遇上種族歧視不愉快經歷，「媽咪戴口罩去郵局，被投以奇怪目光；爸爸出街時，又有人講病毒是亞洲人帶過來」。他兩個月前已返港準備劇集宣傳及拍戲工作，但疫情反覆，很多工作都延後。」

應屆港姐冠軍謝嘉怡笑稱今次不再表演唱歌，會展示踢足球技術，原來她小學、中學曾參加校隊，直至15歲時被爸爸勸止踢足球，她說：「我好鍾意踢足球，但爸爸想我參選港姐，驚我踢足球變腳粗；加上入大學修讀護士課程好忙，所以已經10年沒踢足球了。」

謝嘉怡為了今次籌款騷，日前接受足球訓練，趁機玩了一晚。重提她之前參加籌款騷疑忘記台詞爆粗，怕不怕今次興奮失儀？她說：「不會，當玩遊戲，沒有壓力。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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