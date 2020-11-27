瘦到似紙板人 周秀娜稱上圍無縮水

身穿黑色貼身連身裙的周秀娜纖瘦得如同紙板人，她承認是瘦了一點，因之前拍纖體廣告，為了以最佳狀態示人，勤做運動纖體，「我塊面有肉，要狀態很好、好瘦、好fit上鏡才好看。（上圍有否降Cup？）女人的上圍可以變幻無常，幸好沒有縮水降Cup，之前的bra仍戴到」。

林德信拍完MV暴飲暴食

一身健康膚色的林德信稱疫情下健身室暫停開放，唯有轉到戶外做運動，踩單車、打籃球和跑步，所以曬黑了。有否陪父親林子祥打高爾夫球？他說：「爸爸清晨4時起牀去打波，我無可能起到身，所以他從不邀請我打波。」他透露早前用了兩星期操肌，因要赤裸上身為王君馨新歌拍MV，他大呻辛苦：「每天做gym兩次，又跑步和踩單車，還要節食；節食令人情緒低落，所以一拍完像放監一樣狂吃東西，又吃雪糕又飲啤酒。操肌過程雖然辛苦，但出來的效果很滿意。」

傅穎下月返內地復工

傅穎因疫情留港，近一年沒到內地商演、拍戲，她透露下月復工，會先到珠海隔離14天才到各地做商演，好開心到時可唱新歌《我和你的如果》。她會趁隔離期間做運動，將失去的腹肌操回來。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵