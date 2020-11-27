袁偉豪想當爸：主導權交畀老婆 馬國明不知湯洛雯黃心穎傳反目

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

馬國明與黃智雯早前跟逾200藝人除口罩參與台慶騷，同場蕭正楠（阿蕭）之前拍飲食節目曾接觸確診者被列為緊密接觸者，遭送入隔離中心，引發「台慶群組」恐慌。兩人均表示接到公司通知後立即做檢測，結果呈陰性。馬國明稱有發短訊慰問阿蕭，他說：「阿蕭感染機會不大，他稱拍節目當日跟確診者的接觸不太密切，但為公司和大眾衛生着想，都覺得需要接受隔離。全台藝人都做了檢測，自己都好好彩無事。」

黃智雯感情穩定：結婚講緣分

馬國明與黃智雯戥日前結婚的袁偉豪高興。問兩人可有受感染想成家立室？馬國明立即找黃智雯做擋箭牌說：「黃智雯感情都好穩定，拍好耐拖嘞喎！」黃智雯表示跟圈外男友感情穩定，好多人都催婚，她說：「這些講緣分，順其自然啦，我睇馬國明頭，等他結婚先。」馬國明笑說：「等我結婚先，死得嘞！暫時沒太多人催我結婚，若到適當時候，我會告訴大家。」

提到馬國明的新歡舊愛湯洛雯與黃心穎互相取消關注，傳姊妹情不再兼反目？馬國明說：「無留意，要問番佢哋喎！」有傳黃心穎因形象負面遭無綫解約？馬國明稱沒有聽過，「到現在都是傳聞，不清楚件事，要問番佢本人，將來她想如何發展，都要問她」。談到阿根廷球王馬拉當拿離世，馬國明深感惋惜，自小視對方為偶像，最深刻是1986年世界盃，「當年他代表阿根廷贏了我的愛隊英格蘭，他的表現證明是一代球王」。

袁偉豪不排除有意外驚喜

袁偉豪娶張寶兒後休息一天便復工，他表示要投入拍攝劇集《把關者們》，不想影響劇組的進度，「幸上周拍了好多戲分，請到兩日假辦婚事」。至於度蜜月亦受到疫情影響，暫時要延期；他希望待疫情過後，於結婚周年再補辦婚宴，跟親友分享喜悅，「結婚當日斟茶、註冊都好多工夫，有好多甩漏，婚前亦沒有約兄弟姊妹團開會，全部靠臨場執生，幸進行得好順利，希望累積了經驗，補擺婚宴時做好一點」。婚後是否不設防造人？袁偉豪自覺是時候迎接下一代，也期待做爸爸，但主導權交畀老婆，「寶兒目前好享受演藝事業，我不想打亂她的工作計劃，除非有意外驚喜啦」。想製造意外？他笑說：「好難講。但不要講到似有預謀，我好小心的。」

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