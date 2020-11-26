邱達昌太太確診 非歌舞群組一員 黃翠如隔空為老公蕭正楠打氣

邱吳惠平強調自己從不跳舞，非歌舞群組中一員。她說：「本人身體現時情况良好，正在醫院接受醫護人員的悉心治療。本人希望藉此機會感謝所有為抗疫努力的醫護人員，亦再一次感謝各位的關心。希望我們能早日戰勝疫情！謝謝！」

公開資料顯示，邱達昌擁有清水灣銀臺路1號豪宅，而衛生防護中心的資料顯示，清水灣銀臺路有一名64歲女子和一名66歲男子確診，其中66歲男子傳染期內曾到訪遠東發展大廈。《明報》昨日向有線寬頻查詢邱達昌是否確診，發言人表示沒有資料補充。

蕭正楠黃翠如隔空傳情

蕭正楠因11月18日為myTV SUPER在一食肆拍攝飲食節目，食肆一名職員確診，他被列為緊密接觸者，送到隔離中心接受強制檢疫。他前晚拍片交代情况，又透露太太黃翠如見他被帶走擔心到喊，令他很心酸。

翠如在蕭正楠的社交網留言：「冇事冇事，有事都係好事。」之後她上載與蕭正楠手拖手的影子照片，再寫「冇事冇事#55555」為老公打氣。有指「55555」是「天使數字」，代表有巨大變化的降臨，亦寓意經由這些變化後，會得到更美好的將來。翠如又分享一碗雞翼米粉，問蕭正楠：「雪櫃發現8隻雞翼，食咗3隻剩番幾隻？」兩公婆隔空傳情。

娛樂組