疫情反彈 旗下藝術中心停課 薛家燕呻聖誕黃金檔工作盡失

薛家燕（家燕姐）、鄧佩儀、伍富橋、麥秋成、天堂鳥前晚為節目《流行經典50年》錄影，對於本港爆發第四波疫情，當中不少個案來自「歌舞群組」，家燕姐稱跳舞是一項很好的運動，她要應付綜藝節目演出，以及旗下藝術中心教授課堂，更加會日日跳舞。

但她聽到「歌舞群組」爆疫，也很擔心學生健康，已聘清潔公司到藝術中心消毒，她說：「希望消毒完，令大家不再擔心，我間藝術中心今個星期都會停課，改網上教學，大家共同努力渡過難關。」

減少聚會 留家抗疫

家燕姐透露因疫情反覆，聖誕節的工作已經取消，但沒有計算損失，怕影響心情，唯有自我安慰，待疫情過去才掙過錢，她說：「有幾個內地、外地騷都推了，無法啦，健康重要，我個女都肯定不准我做，希望農曆年做到啦。」她稱這段時間都會減少朋友聚會，呼籲大眾留家抗疫，順道收看她的舊劇《真情》重播及主持的音樂節目作娛樂。

網上流傳好多「歌舞群組」短片，家燕姐稱短片可能是舊片或者外地攝錄，並說：「我和胡楓那麼精靈，都是靠跳舞鍛煉頭腦，但疫情下要小心，大家跳舞都要戴口罩自我保障。」

鄧佩儀曬長腿唱快歌

鄧佩儀一身野性打扮曬長腿，唱容祖兒的快歌《隆重登場》，塑造韓風味道，被讚有陳慧琳（Kelly）影子，她視Kelly為心目中女神，平時做商演都會唱對方的歌，聽到讚美心花怒放，並說：「我本身沒有舞蹈底，好驚表演甩舞步，所以事前在家綵排了兩日。」

鄧佩儀直認喜歡唱歌，近期經常網上直播自彈自唱，又嘗試伙拍譚嘉儀，入錄音室錄歌，但聽到自己的歌聲有點不慣，心理壓力很大。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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