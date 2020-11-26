老婆謝安琪被指遭纖體公司終止合約 張繼聰：不回應不實報道

拍新片練跑馬拉松

近日爆發第四波疫情，阿聰稱擔心首映禮告吹，《逃》片下周上映，希望不受影響。他又透露稍後會拍一套馬拉松題材的新片，最近每日都練跑，所以身形變fit不少。他笑言沒跑過馬拉松，所以跟精英運動員練跑時永遠「食塵」，不過在教練特訓下跑出30幾年來的最好成績。

阿聰表示疫情下太太謝安琪（Kay）都有keep住運動，身形很fit很健康。對於有指纖體公司老闆不滿Kay身形，終止合約。他稱報道有很多不真實之處，所以不回應。與纖體公司已無合約？阿聰力撐Kay對工作認真，做每件事都很努力和專業，報道內容很多無從稽考。

Toby盼Jathy解釋事件

盛傳Kay與老闆麥浚龍不和，問到二人關係？阿聰表示這更加與他無關，身為老公只需確保夫妻和洽、相親相愛，工作事宜由太太本人交代。Kay可有不開心？阿聰稱老公責任是令老婆心情長期保持愉快，他們已不是新人，處理這些事情很成熟，會將專注力放在工作，其他新聞看完就算，他們的慣例是不真實不回應。

Toby男友楊振源（Benny）最近捲入無綫藝人謝可逸與醫美集團失婚CEO方潔盈（Jathy）的「桃色風波」，有指當時懷有第二胎的Jathy疑想找Benny「食死貓」，稱是BB經手人。Toby無奈表示不知講什麼好，有朋友把報道傳給她看，因她與Jathy本身不是直接認識，所流出的聲帶和信息也不能百分百確定真假，Toby說：「如果件事是真的，當然不是咁好。（若事件屬實，Benny會否生氣？）我相信他會不開心。」Toby稱不能評論Jathy私生活，希望對方有時間可傳信息解釋發生什麼事，始終拉了他們落水。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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