文念中執導紀錄片 展現許鞍華少女心 對電影至死不渝

曾奪香港電影金像獎的美術指導文念中，入行20多年，美指作品包括《心動》、《男人四十》、《桃姐》、《志明與春嬌》、《伊莎貝拉》、《傷城》、《出埃及記》、《竊聽風雲》和《麥路人》等，當中數度與阿Ann合作。他從沒有想過當導演，今次執導以阿Ann做主角的紀錄片《好好拍電影》，緣於與同事閒聊時，覺得香港電影人的紀錄片甚少，「內地的有導演賈樟柯和張藝謀，台灣亦有導演侯孝賢和攝影師李屏賓的紀錄片，大家可以透過不同地區電影人的紀錄片，去了解他們的製作，香港卻沒有；當時剛有一部關於杜琪峯的紀錄片《無涯》，但女導演完全沒有 。阿Ann是非常重要的香港導演，何解沒人拍？才萌生自己操刀之念，藉阿Ann這部紀錄片，令全世界觀眾更加了解香港電影」。

想好開頭結尾 內容沒頭緒

萌生此念時，文念中正為阿Ann執導的《明月幾時有》擔任美指，要在內地一起工作數月，早出晚歸，因利乘便，私底下二人又是朋友關係，會容易獲得對方信任，於是向阿Ann提出，她又一口答應，只說了一句「驚無人睇啫 」。之後每天開工，文念中都拿着相機，什麼也拍下來，一拍就拍了3年。他解釋因為不是拍製作花絮，不會隨着一部片結束而結束，很多東西需要時間捕捉，其間諗到很多人想訪問，有些場合他又想同行去拍攝。

後期工作亦花了很長時間，文念中只想了開頭和結尾，由阿Ann憑《明月幾時有》入圍第54屆台灣金馬獎，行紅地氈的背影作為引子，大家看到阿Ann成功和熱鬧的一面，得到那麼多光芒和讚譽，但星光背後的阿Ann究竟是怎樣的呢？鏡頭一轉由片場記錄阿Ann如何拍攝每一部電影開始，最後以香港為背景，阿Ann低頭往上望，表達了她與香港的情懷，對香港充滿希望下結束。至於中間的結構是怎樣？要放些什麼進去？他毫無頭緒。

遺憾未能拍《撞到正》敘舊飯局

文念中只記得拍攝過程有些有趣的事情，又有些畫面很美，例如贊助商為阿Ann預備了一條紅裙出席金像獎，結果她仍是穿著覺得適合自己的黑色裙，在台上跟贊助商道歉；又有她帶媽媽去老人院，但當天原來是假期沒開門等冒失行為，有很多零碎有趣的事，但如何放在一起，漸漸問自己拍此片最想講的是什麼？他說：「阿Ann的成長，正正是香港電影的成長，由產量不多，到她這班第一批新浪潮導演的出現，經過八九十年代電影圈最興旺時期，面對高低起跌，到現在香港電影與內地掛鈎，阿Ann的電影就看到香港成長過程與轉變，連在一起便成為中間的結構。 」不過，文念中覺得最可惜是被阿Ann拒絕，未能拍到《撞到正》的蕭芳芳、關錦鵬和一班幕後人的世紀大團圓敘舊飯局。

年逾70想整容著吊帶裙

文念中2002年拍《男人四十》時認識阿Ann，合作過多部電影，私下亦是朋友，他最佩服對方對電影全情投入，「正如她自己所言，左思右想，其生命除了拍電影，就容不下別的。我都有家庭負擔及工作上的考慮，有很多事情煩擾，沒有阿Ann那麼純粹，她一起身，眼裏只有電影，所有事情都跟電影有關，而且沒有市場考慮，亦不會為了迎合觀眾口味，只要故事能打動她，及想表達社會問題，喚醒大家關注就去拍，我好欣賞她」。電影背後的阿Ann有可愛一面，有一顆少女心，雖然年逾70，仍與其他女孩子一樣會扮靚，又會想整容和穿吊帶裙，且很容易滿足，請她吃菠蘿油已經很開心，「全部都是阿Ann可愛的特質」。

《投奔怒海》影響最深

除了《得閒炒飯》，許鞍華的作品，文念中全都看過，影響最深是《投奔怒海》和《胡越的故事》，「講難民和移民，很寫實，當時我家也有親戚是難民和移民，好有共鳴，在銀幕看到一些畫面，劉德華為尋找自由，到最後連生命也失去了，震撼很大，一直留下深刻印象」。

文念中認為阿Ann對電影的堅持、不放棄的精神，可以鼓勵新一代導演，「雖然很多人都說現在的香港電影一池死水，走下坡，但我不是這樣看，近年多了新導演出現，他們以低成本拍的本土主題電影，成績不錯。很多人關注新導演的電影，影壇又回復生氣」。

他自言入行至今未放棄過，在自己崗位做到最好，但相比阿Ann對電影忘我的態度、做到極致，他仍未去到阿Ann的層次，一直在學習中。至於下一個想拍誰？文念中此刻沒打算再執導，因為一齣《好好拍電影》前後花了5年時間，他未必會再花5年做這樣一件事。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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