【開箱】《這份愛要加熱嗎？》 霸道社長與便利店甜品師

女團棄將重新振作

《這份愛要加熱嗎？》講述便利店職員井上樹木（森七菜飾）某日在社交媒體直播，評論店內新推出的甜品時，遇上連鎖便利店集團的新任社長淺羽拓實（中村倫也 飾），後者不滿入鏡而與她爭執。淺羽為挽救便利店業績而改革，發現井上有開發新款甜品的潛力，於是邀她加入公司的甜品部。

井上樹木任職便利店前，曾是地下偶像組合cupid成員，但表現未如理想，及後有年輕成員加盟後，她被迫離隊；cupid自此爆紅，井上大受打擊，因吃了便利店的平價甜品而得到心靈安慰，故此開社交媒體每周定期評論便利店新產品。井上有熱血一面，人生受挫後卻變得沒有方向，遇上淺羽給予開發甜品的機會，她一度猶豫，直至淺羽提出她與甜品部職員比賽研發新款甜品，才激起鬥志，不想再被人抛棄，渴望雀屏中選。

森七菜伙中村倫也演出

井上研發甜品期間，被個性冷酷的淺羽狠批，後者未試食已否決其作品，令她十分氣憤，亦因此對淺羽的言行愈來愈上心。其實淺羽也有「暖男」一面，當井上在比賽落敗，會適時安慰。井上其後得悉甜品部職員北川里保（石橋靜河飾）是淺羽的舊愛後，顯得心不在焉；與井上合力製作甜品的新誠谷（仲野太賀飾），早已看穿她對社長的心意，發展成四角關係。霸道社長與女職員的愛情戲雖然老土，但似乎頗合女觀眾口味，此劇至今播出4集，平均收視8.8%，成績不過不失。

2017年櫻井翔擔正的《只是先出生的我》，是女主角森七菜首次拍劇，去年她有份演出話題劇《3年A班》，並在新海誠的賣座動畫《天氣之子》聲演女主角，今年在NHK晨間劇《聲援》扮演女主角二階堂富美的妹妹。日媒指她外貌有點似《海街女孩日記》廣瀨鈴，因而人氣持續上升。現年33歲的中村倫也入行多年，近年漸受關注，他主演《初戀那一天所讀的故事》等劇集，表現備受讚賞。

合作出甜品 帶來商機

《這份愛要加熱嗎？》以便利店為背景，跟韓劇《便利店新星》相似，不過《這》劇集中在店內甜品，提到便利店售賣的甜品種類繁多，不但要好味、創新，還要兼顧運輸及成本等問題，價格規定在160日圓（約12港元）左右。日本人普遍嗜甜，不少人氣甜品店經常大排長龍，而且價格不菲；便利店的甜品，卻價廉又方便，深受平民歡迎。劇中井上所開發的朱古力泡芙，靈感來自家中寵物刺蝟。TBS為了宣傳，與日本7-11合作，將劇中的朱古力泡芙製成商品推出，既收宣傳之效，又能為電視台帶來商機，可謂一舉兩得。

另外，TBS把《這份愛要加熱嗎？》的枝節拍成網劇《這份戀愛能再溫暖一點嗎？》，在日本影視串流平台Paravi上架，講述便利店職員與客人之間的4個單戀故事。