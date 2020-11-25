北野武傳記《淺草小子》拍電影 柳樂優彌主演 Netflix明年播

《淺草小子》不單是北野武的自傳，也是他作曲填詞的歌曲，如今將被另一搞笑藝人「劇團一人」擔任導演和編劇，改編拍成同名傳記片，他表示花了6年時間籌備劇本，「希望與大家分享我最喜愛的人物、故事和地方」。

新片以1940年代（昭和時代）為背景，講述中途輟學的大學生北野武，到東京淺草「搞笑殿堂」向傳奇藝人深見千三郎拜師學藝的故事，大泉洋扮演千三郎，這是他自電影《青天霹靂》後，再跟搞笑藝人「劇團一人」合作；柳樂優彌飾演年輕時代的北野武，坦承感到無比壓力。

對於日本人來說，北野武是個家傳戶曉的諧星，也是特立獨行的藝人，但對國際影壇而言，他執導《花火》曾奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎、《座頭市》榮獲同一影展的最佳導演銀獅獎，在全球影迷心目中佔據相當重要位置。

《后翼棄兵》28日6200萬次點播

提起Netflix，官方公布《思．裂》24歲女星安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）主演迷你影集《后翼棄兵》，自上月開播後，首28日錄得超過6200萬次點播，刷新今年戲劇最高紀錄。此劇在92個國家及地區打入十大最高收視劇集，其中63個國家及地區（包括香港）更登上冠軍位置，成績驕人。

《后翼棄兵》收視報捷，帶挈1983年發行的同名小說，最近再次打入《紐約時報》暢銷書榜，就連「西洋棋」亦成為搜尋網的熱門詞語，同類產品的網上銷量亦急升。

《德里警察故事》奪國際艾美獎

另一方面，前日在網上公布得獎名單的國際艾美獎，Netflix亦憑《德里警察故事》（Dehli Crime）和《天使無王管》（Nobody's Looking），分別奪得最佳戲劇和喜劇獎，前者改編自2012年發生在印度一宗駭人聽聞的輪姦案，後者講述一名初入行的天使為何要打破保護人類天職的原因。

有望明年破奧斯卡紀錄

今年受到疫情影響，全球影業幾乎停擺，「帶挈」Netflix付費用戶數目上升之餘，不少高質素影視作品亦轉投影視串流平台懷抱，包括大衛芬查（David Fincher）執導黑白片《曼克》（Mank）、艾朗索堅（Aaron Sorkin）自編自導《芝加哥七人案：驚世審判》、「黑豹」卓威博士文（Chadwick Boseman）遺作《藍調天后》、史派克李新片《誓血五人組》，以及佐治古尼（George Clooney）親自監製、執導及主演《永夜漂流》（The Midnight Sky）等，都被視為下屆奧斯卡的熱門候選作品。

翻查歷史，1937年舉行奧斯卡頒獎禮曾經出現9齣候選最佳電影中，美高梅獨佔5部，有外國傳媒估計，這項紀錄有望被Netflix改寫，至於預言會否成真？明年3月公布金像獎提名名單自有分曉。