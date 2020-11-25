張寶兒親自設計露背透視婚紗出嫁 袁偉豪感激老婆縱容任性

記者：林祖傑

攝影：孫華中

袁偉豪與張寶兒拍拖3年，今年4月聯名斥資6568萬元，購入清水灣豪宅傲瀧一個花園複式單位作為愛巢。今年9月，袁偉豪宣布去年9月在加拿大向張寶兒求婚成功，上月兩人的擬結婚通知書曝光，袁偉豪當時透露因疫情會先簽紙。

警員到場了解有否違限聚令

昨日他們低調在愛巢舉行婚禮，除雙方家長外，還有圈內外朋友到賀，包括陳山聰、胡定欣及單立文等，謝東閔與林子善擔任兄弟團，張寶兒胞妹張寶欣任伴娘，朱智賢則是姊妹之一。儀式開始前，一度有警車及多名警員到場，了解有否違反限聚令。

一對新人跟足傳統，早上穿上中式禮服和裙褂接新娘，張寶兒雙手戴3對龍鳳鈪，頸上亦掛滿龍鳳鈪，相當搶眼。晚上6時半，一對新人送完賓客後接受傳媒訪問，應要求甜蜜咀嘴，又互相惜面。袁偉豪受訪時全程攬實老婆纖腰，又拖手騷結婚戒指，張寶兒透露性感婚紗是自己設計。

一對新人輪流感動落淚

袁偉豪表示沒有玩新郎遊戲，主要是斟茶，開門利市是意頭，下午律師到場進行簽紙儀式，未安排晚宴，一切從簡。袁偉豪形容婚禮是戰戰兢兢去完成，他自爆是第一個喊的人，張寶兒笑言未見他如此激動過。袁偉豪說：「外父大人拖她下來時，我什麼都未做已經好感動。」張寶兒說聽到袁偉豪臨時加料的誓辭，她都感動哭了。袁偉豪說：「講的深情說話，圍繞我們3年前在非洲大草原認識，過去3年她包容及縱容我的任性，我是好開心，因為過去3年是我事業的春天，3年內的所有開心、不開心，揮霍、任性都是寶兒在我身邊陪伴，所以3年後覺得要定下來，去娶這個老婆回來。」張寶兒力撐老公不是好任性，只是圓一些兒時的夢想。

提到限聚令下搞婚禮有否很頭痛？袁偉豪說：「有，是非常之頭痛，今日有少少插曲，希望大家遵守一下，我們沒有其他選擇的情况下，盡快去完成件事。希望明年快些冇事，我們就可以有個開開心心的晚宴，大家前來狂歡一晚。（小插曲是指警方到場？）是，都已處理。」

暫時投入工作 不趕造人

至於會否再有喜訊公布？張寶兒笑說：「我著了這條裙都應該無，都不趕住造人，好享受現時生活。」袁偉豪亦稱太太很享受及投入現時工作，生小朋友要商量，除非二人有意外，家長方面當然想。袁偉豪透露外母在他們的牀放了新睡衣、細路仔鞋等好意頭物件，令他大開眼界。問到婚禮花多少錢？他說未計算，錢不是最重要，這幾年是他人生中最快樂的，覺得過去的快樂成就今日的大家，不能用錢衡量。問他婚後是否成熟不再想法負面？袁偉豪說作為演員易鑽牛角尖，會盡量正面；張寶兒亦稱袁偉豪其實內裏樂觀。張寶兒自言籌備婚禮時都有情緒，老公在旁鼓勵她，袁偉豪說這3年互相扶持，將來的日子亦然。

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